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    İbadi'den kritik 'IKBY' teklifi: 'Kabul ederseniz maaşları öderiz'

    AA
    30.09.2017 - 20:36 | Son Güncelleme:

    Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) petrol gelirlerinin kontrol edilmesi halinde memur maaşlarının düzenli ödeneceğini belirtti.

    İbadi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm Iraklılar gibi Kürt vatandaşlarımızı koruyup, herhangi bir saldırıya maruz kalmalarına izin vermeyeceğiz. Sizler (Kürtler) Irak'ın 1'nci sınıf vatandaşınız." ifadelerini kullandı.

    Irak'taki Kürtlere bir zarar gelmesine müsade etmeyeceklerini belirten İbadi, şunları kaydetti:

    "Bir lokma ekmeği de birlikte paylaşacağız. Irak federal hükümeti (IKBY) petrol gelirlerini kontrol etmesi halinde, (IKBY'deki) tüm memurların maaşını kesintisiz bir şekilde ödeyecek ve bu vesile ile yolsuzluğun da önüne geçilecek."

    Irak merkezi hükümeti, Ocak 2014'ten bu yana IKBY'nin bağımsız bir şekilde petrol ihraç etmesinden dolayı bütçe payını ve memur maaşlarını göndermiyor.

    Irak Parlamentosu, IKBY'nin 25 Eylül'de gayrimeşru referandum düzenlemesini gerekçe göstererek, Erbil yönetimine karşı birçok karar almıştı. Bu kararlar arasında, Erbil ve Süleymaniye'ye uluslararası uçak seferlerinin iptal edilmesi, kara sınır kapılarının Bağdat'ta teslim edilmesiyle, Kerkük gibi tartışmalı bölgelere Irak ordusunun gönderilmesi yer alıyor.

     

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    Etiketler: Irak , IKBY , Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
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