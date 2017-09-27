İbadi'den IKBY'ye üç gün mühlet

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, “Referandum hiçbir uluslararası destek bulmadan gerçekleştirildi. İlginçtir ki hiçbir gözetime tabi tutulmayan referanduma karar verenler sonucunu da kendileri açıkladı. Referandumun sonucunu, konuşmayacağız, tartışmayacağız” dedi. İbadi, “sınır kontrollerinin üç gün içerisinde Bağdat’a devredilmemesi halinde Irak IKBY’nin çift yönlü tüm uluslararası hava uçuşlarını durduracaklarını” ifade etti. Referandumla ilgili gelişmeler özetle şöyle:



YÜZDE 91 ‘EVET’ DEDİ

IKBY’nin başkenti Erbil’den yayın yapan Rudaw haber sitesi şu ana kadar 3 milyon 440 bin 616 oyun sayıldığını aktardı. Bu sayıma göre seçmenlerin yüzde 91.83’ü bağımsızlığa “evet”, yüzde 8.17 ise “hayır” dedi. AFP haber ajansı katılım oranını yüzde 72 olarak bildirdi.

m En düşük katılım yüzde 55 ile Süleymaniye’de. Katılım oranı Erbil’de yüzde 86, Duhok’ta yüzde 91 oldu.



KERKÜK SAKİN

Erbil’de önceki gece boyunca havai fişek gösterileri, sokaklarda bayraklarla kutlamalar gerçekleşti. Adı Ahmad olan bir Erbil sakini AFP’ye, “Bugün bir Kürt devletini kurduk. Bizler Kürt, Arap değiliz, Fars değiliz, başkası değiliz” dedi.



Referandum gecesi sokağa çıkma yasağı uygulanan Kerkük kentinde durum dün sakindi. Bir AFP muhabiri, kentte trafiğin yoğun olduğunu, dükkânların normal bir şekilde açık olduğunu bildirdi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümet yetkililerinin IKBY’nin bağımsızlık referandumu konusunda açıklama yapmasını yasakladı. İngiliz haber ajansı Reuters’ın referandum konusunda görüşlerini sorduğu iki İsrailli bakandan biri, “Netanyahu bizden yorum yapmamızı istedi” diye konuştu. Diğer İsrailli bakan da yasağı doğruladı ve konu “çok hassas” dedi.



HABUR’DA YOĞUNLUK

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı’nda dün araç yoğunluğu görüldü. Irak’a geçirilmek istenen akaryakıt tankerleri ve yük taşıyan tırlar, Habur Gümrük sahası önüne yığılmaya başladı. Bazı araç şoförlerinin araçlarından inerek sıralarının kendilerine gelmesini bekledikleri görüldü.