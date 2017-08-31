Ibadi'den flaş Telafer açıklaması!

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Türkmenlerin yaşadığı Telafer ilçesinin terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarıldığını duyurdu.

İbadi, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada Telafer zaferini duyurmak için şu ifadeleri kullandı: “Telafer kurtarıldı. DEAŞ militanlarına şunu söylüyoruz: Her neredeyseniz peşinizdeyiz, teslim olmak ya da ölmekten başka bir seçeneğiniz yok.”

​Telafer’in geri alınması, burasının DEAŞ'ın Irak'ta elinde tuttuğu son kent olması nedeniyle önem taşıyor.

Telafer, 2014’ten beri DEAŞ'ın kontrolündeydi. Irak ordu güçleri ve Şiilerin ağırlıkta olduğu Haşdi Şabi milisleri Telafer’i geri almak için 20 Ağustos’ta operasyon başlatmıştı.