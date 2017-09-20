İbadi’den Barzani’ye referandum çıkışı: Ne şimdi ne sonra

IRAK Başbakanı Haydar İbadi, önceki gün Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir grup gazeteci ve siyaset bilimciyle bir araya geldi ve Kürt Bölgesel Yönetimi ile bazı tartışmalı bölgelerde yapılması planlanan 25 Eylül tarihindeki referandumu değerlendirdi. Rudaw’ın aktardığı haberde, İbadi özetle şu ifadelere yer verdi: “Referandumu şimdi de gelecekte de reddediyoruz. Çünkü anayasaya aykırı ve ülkemizi zayıflatıyor. Irak’ın bütün mercileri referandumun anayasaya aykırı olmasıyla ilgili kararını verdi.”

‘KAN DÖKÜLMESİNİN KAPISINI AÇAR’

“Sınırların tek taraflı ve güçle değiştirilmesi kan dökülmesinin kapısını açar” diyen Irak Başbakanı, “Anlaşma sonucu ortak çıkarları göz önünde bulundurarak sorunları çözebilir ve işbirliği içinde olabiliriz” şeklinde konuştu. İbadi, Kerkük’te Türkmenlere yapılan saldırılarla ilgili olarak, güvenlik güçlerinin bütün vatandaşları korumasını ve yasaların ihlaline izin verilmemesini istediklerini söyledi.

‘TEK ÖNERİM CİDDİ VE DİREKT DİYALOG’

Kürt, Arap veya diğer etkin gruplar arasında ayrımcılık yapmadıklarını söyleyen Irak Başbakanı, “Irak’ta sadece Arapların yaşadığını söylemiyoruz” diye konuştu. İbadi, referandumun ertelenmesi karşılığında uluslararası toplumun öncülüğünde Erbil ile Bağdat arasında görüşülecek alternatif tekliflerinin olmadığını belirterek, “Tek önerimiz, referandumun iptaliyle ilgili ciddi ve direkt diyalog. Bu da Irak’ın önerisidir başka kimsenin değil” diye konuştu.

Irak güçlerinin statüsü tartışmalı Kerkük vilayetinde DEAŞ’a karşı verdiği mücadele devam ediyor. Irak güçlerine Şii Haşdi Şabi milisleri de destek veriyor.

‘TÜRKİYE’NİN TAVRI MEMNUNİYET VERİCİ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine de değinen Irak Başbakanı, “Görüşmemiz çok güçlü, anlamlı ve netti. Türkiye ile bu konuda çok güçlü bir işbirliğimiz var. Türkiye’nin referanduma karşı Irak’ın toprak bütünlüğünden yana tavrı çok net ve bunu açık şekilde görüyoruz, hissediyoruz. Bu da bizim açımızdan gayet memnuniyet verici” dedi. IKBY lideri Barzani, bağımsızlık için referandum istediklerini belirterek, buna karşılık gelecek bir alternatif sunulması halinde referandumu iptal ederek 25 Eylül’de bayram yapacaklarını açıklamıştı.

BARZANİ: AYRILMA GÖRÜŞMELERİ BİR-İKİ YIL SÜRER

IKBY lideri Barzani, dün muhalefetin merkezi sayılan Süleymaniye’de Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) yetkilileriyle bir araya geldi. Rudaw’a göre, Başkan Yardımcısı Kosret Resul’ün evinde gerçekleşen görüşmeye, KYB Politbüro üyesi Hero İbrahim Ahmed ve bazı KYB’li yetkililer de katıldı. Öte yandan, Süleymaniye’de halka seslenen Barzani, “Referandumdan sonra Bağdat ile masaya oturacağız. Maalesef bize iyi bir alternatif sunulmadı” diye konuştu. Barzani ayrılma görüşmelerinin bir-iki yıl sürebileceğini söyledi.

UYARILAR SÜRÜYOR

IKBY lideri Barzani’ye dünyadan uyarılar gelmeye devam ediyor.

AB: AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini konuya ilişkin yazılı açıklamasında, AB’nin Irak’ın birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik “sarsılmaz desteğini” yinelerken, “Önerilen referandum gibi tek taraflı eylemler amaca zararlı ve bundan kaçınılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

RUSYA: Sputnik’e göre dünkü basın toplantısında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a Moskova yönetiminin Irak Kürt bölgesinde yapılacak olan referandumla ilgili Rusya’nın yaklaşımı soruldu. Rusya’nın bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünden yana olduğunu söyleyen Peskov, Rusya’nın referandum sonucunu tanıyıp tanımayacağı yönündeki soru karşısındaysa, şu an için bu konuda yorum yapmak istemediğini ifade etti.