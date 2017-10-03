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    İbadi’den Barzani’ye: ‘Petrol parasını verin’

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 01:56 | Son Güncelleme:

    Referandumun ardından Irak hükümeti, Kürt Bölgesel Yönetimi’nden Türkiye üzerinden ihraç edilen petrolün parasını istedi.

    IRAK hükümeti, 25 Eylül’de bağımsızlık referandumu düzenleyen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) ‘petrol gelirlerini ver’ mesajı gönderdi. Irak Başbakanı Haydar İbadi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kürt bölgesi petrol gelirlerinin federal hükümete aktarılması, IKBY’deki memurların maaşlarının kesintisiz ödenmesi için gereklidir” diye yazdı. IKBY yıllardır elde ettiği petrol gelirini elinde tutuyor ve bununla Kürt kamu görevlilerinin maaşlarını ödüyor. Irak merkezi yönetimi ise IKBY’nin bu tavrına itiraz ediyor. Bu konu Türkiye’yi de ilgilendiriyor. Irak Kürt bölgesinin petrolü, Kerkük-Ceyhan boru hattı ile Türkiye üzerinden dünya pazarlarına çıkıyor. Türkiye’nin Bağdat’ın onayı olmadan IKBY’den petrol almasına Irak hükümeti tepki gösteriyordu.

    ‘REFERANDUM İPTAL OLMADAN DİYALOG OLMAZ’

    IKBY’nin bağımsızlık referandumu üzerine Türkiye ile Irak arasında görüşmeler oldu. Geçtiğimiz perşembe günü de Irak Başbakanı İbadi, Türkiye’nin petrol ihracatı konusunda sadece merkezi hükümeti muhatap alacağını söylediğini duyurdu.
    Irak hükümeti, referandumu Bağdat’la diyaloğun bir parçası olarak gördüğünü ifade eden IKBY Başkanı Mesud Barzani’den referandumun sonuçlarını iptal etmesini isterken, aksi takdirde diyalog olmayacağını belirtti. İbadi, IKBY’ye ‘ele geçirdiği yerlerde provokasyonu sona erdirme ve Irak federal ve anayasa mahkemesinin aldığı karara uyma çağrısı’ da yaptı. IKBY, referandumda bağımsızlığa ‘Evet’ diyenlerin oranının yüzde 93 olduğunu açıklamıştı.

    İRAN İLE HAŞDİ ŞABİ TATBİKATI

    IRAK’taki Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül’de yaptığı bağımsızlık referandumundan sonra Türkiye-Irak sınırında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak eskerleri ile yaptığı askeri tatbikat devam ederken, İran-Irak sınırında da İran ordusunun Haşdi Şabi güçleri ile askeri harekat düzenlediği bildirildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , ibadi , barzani
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