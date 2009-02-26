İADE-İ İTİBAR

DÜNYA’da kaç takım böyle bir durumdan maçı çevirebilir. ÇOK AZ.

TÜRKİYE’de kaç takım derseniz. ÇOK ÇOK AZ.

Hele birde rakip bir AVRUPALI ise, ÇOK ÇOK ÇOK AZ.

2000 yılında kazanılan UEFA KUPASI ile YÜKSELİŞ DÖNEMİ’ni kapatan GALATASARAY, DURAKLAMA VE GERİLEME DÖNEMLERİ’ni uzun tutuyordu.

Gökmen Avcı yazıyor

Bu arada “AVRUPA FATİHİ” unvanına ortak olmak isteyenler çıksa da, BAŞARI ÖYLE KOLAY ELDE EDİLEMİYOR.

Bu yıl can sıkıcı uzun bir dönem yaşadık. Bunda birçok kişinin payı var. Kadroya bakınca, neden bunları yaşıyoruz diye kendimize, önümüze gelene sorduk. Cevabı herkes biliyordu. Ama.....

Sonunda Yönetim Kurulu, Teknik Direktörü değiştirerek kamuoyunun beklediği operasyonu yapıtı.

İlk maç ve İlk dakika,

BÜLENT KORKMAZ’a KÖTÜ BİR HOŞGELDİN SÜRPRİZİ.

Kadro dengeli görülse de, KEWELL bu takımda olmalıydı sanki. Derken maçın kader anlarından biri. Mehmet TOPAL’ın sakatlanıyor ve yerine KEWELL giriyor. Takımda bir hareketlenme ve toparlanma gözleniyor. İlk yarının sonlarına doğru önce ARDA, ardından KEWELL attıkları güzel gollerle yüzümüzü güldürüyordu. Bu goller olmasa soyunma odasında neler konuşulurdu acaba.

Ve İkinci yarı. GOL ARDA, skor 3-1. Tamam bu iş bitti bitiyor derken, 2. ŞOK DALGASI ve SKOR 3-3. Birkaç dakika sonra, birçok GALATASARAY’lı bu maçın bu skorla biteceğini söylüyordu.

DAKİKA 90. GOL SABRİ. TUR GALATASARAY’ın

BU MAÇTAN SONRA GALATASARAY’ın SON ZAMANLARDA KAYBETTİĞİ “AVRUPA FATİHİ” ÜNVANINI VE İTİBARINI İADE ETMEK GEREKİR.

AYRICA KUPAYA YENİ VİTRİN SİPARİŞİ VERİLEBİLİR.