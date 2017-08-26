İade edilen akademisyen başka üniversiteye

En çok ihraç 15 akademisyenle Eskişehir Osmangazi’de olurken bu kurumu 14 kişiyle Dumlupınar Üniversitesi izledi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Recep Kılıç ile birlikte farklı fakültelerden 4 araştırma görevlisi ihraç edildi. Yıldız Teknik’ten 8, Marmara’dan 5, Ege’den 3 akademisyenin görevine son verildi. Böylece şimdiye kadar KHK’lar ile ihraç edilen akademisyen sayısı 5 bin 500’ü geçti. ‘Barış İçin Akademisyenler’in verdiği bilgilere göre ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ isimli bildiriye imza atan Nevşehir, Mustafa Kemal, Munzur ve Batman üniversitelerinden 4 akademisyen de ihraç edilenler arasında.



ESKİ REKTÖRE DE İHRAÇ

KHK’ya göre, kamu görevinden çıkarılan öğretim üyelerinin atıldıkları üniversiteye geri dönme ihtimali de ortadan kaldırıldı. Buna göre, göreve dönen akademisyenler önceki kadro unvanları ile iade edilebilecek ama kendi üniversitelerine geri dönemeyecek. Öncelikli olarak İstanbul, İzmir ve Ankara dışındaki kurumlara başvuracaklar.



İhraç listesinde en dikkat çeken isimlerden biri de eski Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun oldu. Prof. Dr. Hoşcoşkun için mayıs ayında YÖK tarafından ’hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından’ kamu görevinden çıkarılma kararı verilmişti.



PROF. KABOĞLU: ÇELİŞKİLİ

Daha önce Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ihraç edilen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, son düzenlemelerle ilgili Hürriyet’e özetle şunları söyledi: “Eğer bir kişi haksız olarak ihraç edilmişse neden başka kuruma gönderiliyor? Bu anlaşılır bir şey değil. Burada yoğun bir kitlesel imha hareketi var. Hem kişilere umut verip hem de böyle bir yöntem uygulamak çelişkiyi ortaya çıkarıyor. Birini iade ettiğiniz zaman, yaptığınızın hata olduğunu ve onu sorgusuz sualsiz görevden attığınızı kabul etmiş oluyorsunuz. Haksızlık ortaya çıkınca o kişi neden görev yaptığı kuruma dönemiyor? Neden başka bir yer? Bunun mantıkla açıklanabilir yanı yok.”