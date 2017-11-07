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    'i' yazarken iPhone'lar 'A' yazmaya başladı!

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 10:01 | Son Güncelleme:

    iPhone'larda son günlerde yaşanan bir sorun kafaları fena halde karıştırdı; klavyede küçük i harfine basan kullanıcıların bazılarının ekranına 'A' harfi düşüyor!

    Bazı Apple kullanıcılarının sosyal medyada paylaştığı tweet'lere göre 'i' harfini yazarken iPhone'larda sıra dışı bir sorun baş gösteriyor. iPhone, i harfini gördüğünde A olarak düzeltmeye çalışıyor. Büyük harf 'i' değil, küçük harf 'i' ile yazıldığında söz konusu sorun ortaya çıkıyor. 

    iOS 11.1 güncellemeyi yükleyenlerin karşılaştığı sorundan kurtulmak için kullanıcılar şimdilik otomatik düzeltme özelliğini devre dışı bırakmayı tercih ediyor; zira harf karışıklığı sorunu gerçekten de oldukça can sıkıcı. 

    i yazarken iPhonelar A yazmaya başladı
    Yukarıdaki ekran görüntüsünden de anlaşılacağı üzere küçük i harfini otomatik düzeltme özelliği A ile değiştirmek istiyor ve yanında soru işareti ortaya çıkıyor


    Apple'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmiş değil; ancak kullanıcılar özelliği devre dışı bırakmak dışında doğrudan klavye ayarlarına girerek I harfini i şeklinde değiştir şeklinde bir kısa yol yaratabilir.

    Etiketler: donma , telefon
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