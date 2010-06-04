I could Co-ja Man

Aykut Kocaman, Hürriyet’in anketinde %88.5 oyla Fenerbahçe’nin teknik direktörü seçildi. Başın sağolsun Türk Futbolu, Aykut devri de başlamadan bitti.
Flaş...Flaş...
Fenerbahçe Leonel Marshall ile anlaştı.
Son dakika haberi....
Fenerbahçe’de Ewa Skowronska imzaladı.
Bomba....
Christiane Fürst’de işlem tamam.
O da ne??
Lioubov Chachkova da imzaladı. Güzel yıldız, “Fenerbeahça güzeal, rakı güzeal, kebap güzeal” dedi.
Bunlar son 1 haftada çıkan Fenerbahçe haberleri.
Hepsi tabi ki voleybol temalı.
Düşünün...
Bu transferler iki Lig’i de domine etmelerine, Avrupa’da final oynamalarına rağmen yapılan transferler.
Hızlı okuyunca insanın göğsü kabarıyor.
Peki 1 aydır Fenerbahçe futbol takımı haberlerine tıklayınca ne çıkıyor?
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Hızlı okuyunca şöyle oluyor...
Damdaki yakutlu koca, Mengü İza.
Daum’a gitsin diye milyon dolarlar...
Güiza’ya trilyarlar...
Aragones’e katrilyarlar..
Josico’ya bile milyon dolarlar...
Fenerbahçe, basketbolda, voleybolda, orada, burada niye başarılı oluyor biliyor musunuz?
Çünkü Aziz Yıldırım karışmıyor.
Fenerbahçe, futbolda niye kaybediyor biliyor musunuz?
Çünkü Aziz Yıldırım sadece futbola karışıyor.