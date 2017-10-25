Hyundai yaptı! Hava yastıkları artık böyle olacak

Her ne kadar otomobil üreticileri hiçbir kazanın yaşanmadığı bir gelecek sözü ile otonom ve bağlantılı arabalar konusunda gelişimlere adım atsalar da, görünene göre pasif güvenlik önlemleri konusunda da hâlâ uygulanabilecek olan yenilikler bulunuyor. Bunların en sonuncusu da, Hyundai Mobis'in panoramik güneş tavanı hava yastıkları.

Bu güvenlik aracı, bir kaza durumunda yolcuların aracın tavanından dışarı çıkmalarını engellemeyi hedefliyor. Kore'nin en büyük otomotiv sağlayıcısı – Hyundai, Kia ve Genesis'in parçalar ve hizmetler bölümü – söylediğine göre cihaz, panoramik güneş tavanı donanımının içerisinde yer alıyor. Sadece 0.08 saniyede açılabilen bu yastıkları, aracın arka kısmından ön tarafına doğru açılıyorlar. Şişen bu cihaz, hava yatağına bir miktar benzemekte ve kabinin tavanının neredeyse tamamını kaplıyor.



ABD Ulusal Otoban Trafik Güvenlik Yönetimi'nin (National Highway Traffic Safety Administration) söylediğine göre 2000 ve 2015 yılları arasında 260 yolcu, araçların güneş çatılarından dışarı fırlamışlardı. Bu sayı, 15 yıl için az gözükebilir ancak panoramik çatılar, özellikle SUV ve lüks araçlarda giderek daha popüler olmaktalar. Dahası, Hyundai Mobis'in yeni hava yastığı, normalde aracın içerisinde kalacak olan yolcuların çarpmalardan kaynaklı alacakları hasarları da azaltabilir.



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