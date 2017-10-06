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    HyperX e-spor turnuvası başlıyor

    Hürriyet Haber
    06.10.2017 - 13:57 | Son Güncelleme:

    HyperX, 21 Ekim Cumartesi günü 12:00-19:00 saatleri arasında ÖzdilekPark İstanbul AVM’de FIFA 2018 PlayStation turnuvası düzenleyecek.

    Pascal Nouma’nın renk katacağı ve offline olarak 32 oyun tutkununun yarışacağı turnuvaya katılmak isteyenler, http://hyperx.gg/HXFIFA18 adresinden ilgili formu doldurarak, katılma şansı yakalayacak. Ünlü spor spikeri Emre Tilev’in anlatımıyla gerçekleşecek turnuvada, Pascal Nouma ile maç yapacak e-spor tutkunlarından biri de siz olabilirsiniz.

    FIFA meraklıları ve yarışmacılar dışında HyperX, bilgisayarların bulunacağı özel alanda da son dönemin popüler bilgisayar oyunlarını HyperX Kulaklık, klavye ve mouse`lar ile deneyimleme fırsatı sunacak. Ürünleri deneyenler, Pascal Nouma ile FIFA 2018 oynama ve aynı zamanda hediye kazanma şansına sahip olacak.

    Dünya çapında kalite, performans ve yenilik kavramlarıyla birlikte anılan HyperX, 30'dan fazla takımın sponsorluğunu üstlenerek eSpor’a önemli katkılar sunuyor. Intel Extreme Masters, Dreamhack, ESL One, MLG, PGL ve ELEAGUE 2017 gibi dünyadaki en büyük eSpor etkinliklerine yaptığı işbirlikleriyle dikkat çekiyor.

    Etiketler: hyperx , e-spor , teknoloji
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