Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>İnceleme: HyperX Cloud Alpha

    İnceleme: HyperX Cloud Alpha

    Hürriyet Haber
    15.02.2018 - 14:01 | Son Güncelleme:

    Kingston, HyperX adı altında oyuncular için birçok cihaz geliştiriyor. HyperX Cloud Alpha kulaklık da, bunlardan birisi. Acaba bu kulaklık, oyunculara ne gibi avantajlar sağlıyor?

    HyperX, bu kulaklık modelinde de,siyah ve kırmızı renginin uyumunu kullanmış. HyperX, oyuncular için kulaklık, klavye vs. geliştiren diğer firmalar gibi bu kulaklığın kablosunu da ayrı olarak vermiş. Kutuyu açtığınızda ilk olarak karşınıza Cloud Alpha çıkıyor. Ardından karşınıza çıkan diğer şey, mikrofon. Discord ve TeamSpeak onaylı, çıkarılabilir ve gürültü önleyici mikrofona sahip olan cihaz, çift odalı sürücü tasarımıyla geliyor. 

    İnceleme: HyperX Cloud Alpha

    Oyuncular için üretilen bu çift odalı kulaklıkta, yine oyuncu, kendi isteğine göre, orta ve yüksek ses seçenekleriyle bas ayarları yapabiliyor. Diğer üretilen kulaklıklara göre daha geniş bir kafa bandına, esnek ve yumuşak olan suni deriye ve kırmızı renkteki köpüğe sahip olan kulaklık, daha konforlu bir deneyim sağlamayı hedefliyor.

    Kulaklık, alüminyum kasa üzerine inşa edilmiş ve basit bir tasarıma sahip. Kutudan iki farklı kabloyla gelen kulaklığın ana kablosu, 1.3 metre uzunluğunda. Diğer yanında gelen 2 metre uzunluğundaki kablo ise oyuncunun ana kablosu istediği yere uzanmadığında devreye giriyor. Ek bilgi olarak, kablolar, örgülü bir yapıya sahip.

    PC, PlayStation 4 ve Xbox One oyun konsollarıyla uyumlu olarak çalışan HyperX Cloud Alpha, 440 TL'ye Türkiye'de satılıyor.

    Etiketler: HyperX , Cloud Alpha , Kulaklık , Oyuncu
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri