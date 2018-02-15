İnceleme: HyperX Cloud Alpha

HyperX, bu kulaklık modelinde de,siyah ve kırmızı renginin uyumunu kullanmış. HyperX, oyuncular için kulaklık, klavye vs. geliştiren diğer firmalar gibi bu kulaklığın kablosunu da ayrı olarak vermiş. Kutuyu açtığınızda ilk olarak karşınıza Cloud Alpha çıkıyor. Ardından karşınıza çıkan diğer şey, mikrofon. Discord ve TeamSpeak onaylı, çıkarılabilir ve gürültü önleyici mikrofona sahip olan cihaz, çift odalı sürücü tasarımıyla geliyor.

Oyuncular için üretilen bu çift odalı kulaklıkta, yine oyuncu, kendi isteğine göre, orta ve yüksek ses seçenekleriyle bas ayarları yapabiliyor. Diğer üretilen kulaklıklara göre daha geniş bir kafa bandına, esnek ve yumuşak olan suni deriye ve kırmızı renkteki köpüğe sahip olan kulaklık, daha konforlu bir deneyim sağlamayı hedefliyor.



Kulaklık, alüminyum kasa üzerine inşa edilmiş ve basit bir tasarıma sahip. Kutudan iki farklı kabloyla gelen kulaklığın ana kablosu, 1.3 metre uzunluğunda. Diğer yanında gelen 2 metre uzunluğundaki kablo ise oyuncunun ana kablosu istediği yere uzanmadığında devreye giriyor. Ek bilgi olarak, kablolar, örgülü bir yapıya sahip.

PC, PlayStation 4 ve Xbox One oyun konsollarıyla uyumlu olarak çalışan HyperX Cloud Alpha, 440 TL'ye Türkiye'de satılıyor.