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    Huzurevindeki işkence gibi şakayı yapanlar görevden alındı

    ANKARA (Hürriyet Özel)
    19.10.2017 - 17:00 | Son Güncelleme:

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bir huzurevindeki yaşlılara işkence gibi şakalar yapan üç görevliyi görevden aldı.

    Show Tv'de yayınlanan Zahide Yetiş'le programında huzurevinde yaşlı bir kadına yapılan işkenceler ekrana getirilmişti.

    Görüntülerde iki hasta bakıcının oldukça yaşlı ve hasta olan bir kadınla dalga geçtiği görülüyor. "Seni almaya geldik" diyerek yaşlı kadını ölüme gideceğine inandırmaya çalışan iki kişi kahkahalar eşliğinde yaşlı kadınla dalga geçiyor.

    Hürriyet'in edindiği bilgiye göre, kanalın gelen bir ihbar üzerine yayınladığı görüntülerin ardından bakanlık harekete geçti. Üç görevli görevden alındı.

     

    Etiketler: Son dakika , huzurevi
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