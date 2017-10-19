Huzurevindeki işkence gibi şakayı yapanlar görevden alındı

Show Tv'de yayınlanan Zahide Yetiş'le programında huzurevinde yaşlı bir kadına yapılan işkenceler ekrana getirilmişti.

Görüntülerde iki hasta bakıcının oldukça yaşlı ve hasta olan bir kadınla dalga geçtiği görülüyor. "Seni almaya geldik" diyerek yaşlı kadını ölüme gideceğine inandırmaya çalışan iki kişi kahkahalar eşliğinde yaşlı kadınla dalga geçiyor.

Hürriyet'in edindiği bilgiye göre, kanalın gelen bir ihbar üzerine yayınladığı görüntülerin ardından bakanlık harekete geçti. Üç görevli görevden alındı.