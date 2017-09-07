Hüzünlü veda: Aynı aileye 7 acı

Van-Özalp karayolunun 15’inci kilometresinde 65 ET 593 ve 34 YC 3581 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada hayatını kaybeden ve akraba olan İhsan, Muhammet, Ayten ve Rüya Gülden ile Mahsun, Emin ve Selman Özemre’nin cenazeleri Van’daki hastane morglarından akşam saatlerinde yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler Özalp ilçesinin Sağmalı mahallesinde gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

DÜĞÜNE GİDİYORDU

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Emin Özemre'nin İstanbul'da ikamet ettiği ve kızının düğünü için Van'a geldiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Abdullah Beyaztaş’ın cenazesi ise yakınları tarafından teslim alınarak defnedildi.