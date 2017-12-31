Huysuz’la Yılbaşı özel programında kimler var? Kanal D yılbaşı yayın akışı

Yılbaşına yine Kanal D'de giriliyor! 31 Aralık yayını saat 20.00’de “Çocuklar Duymasın”ın yılbaşı özel bölümüyle başlayacak. Ardından yayını Seyfi Dursunoğlu namıdiğer Huysuz Virjin devralacak. Uzun süredir yüzüne hasret kaldığımız Huysuz Virjin ve ünlülerin atışma anlarıyla eğlence katlanacak.! Huysuz'la Yılbaşı Özel 31 Aralık Pazar gecesi 23.45'te Kanal D'de!
KİMLER SAHNE ALACAK?
“Huysuz’la Yılbaşı Özel” programına Demet Akalın, Mustafa Ceceli, Gülben Ergen, Muazzez Abacı, Ferman Akgül, Ziynet Sali, Cem Belevi, Ece Seçkin, Kubat, Funda Arar ve Rubato konuk olacak. Yılbaşına özel olarak hazırlanan programda müzik ziyafeti yaşatacak düetler de var.
KANAL D YILBAŞI YAYIN AKIŞI
Siyah Beyaz Aşk
Saat: 01:30 - 03:45 (135 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Doktor Aslı, kiralık katil Ferhat'ın hedefi oluyor; kötülükle mücadele onun için yaşam savaşına dönüşüyor!
5N1K
Saat: 03:45 - 04:30 (45 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Siyaset, sanat ve spor dünyasından konuklarla gündemin farklı konuları ele alınıyor.
Müzik Arası
Saat: 04:30 - 05:30 (60 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Sevilen sanatçıların video klipleri ekrana geliyor.
Kanal D Çocuk Kulübü
Saat: 05:30 - 08:45 (195 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Birbirinden eğlenceli kahramanlar Çocuk Kulübü'nde buluşuyor.
Sahrap’la Lezzetli Sofralar
Saat: 08:45 - 09:45 (60 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sahrap Soysal birbirinden güzel sofralarla ekranlarınızda...
Magazin D Pazar
Saat: 09:45 - 13:00 (195 dakika) c
Tür: Eğlence
Özet: Magazin D özel röportajlar ve gündem yaratan haberlerle ekrana geliyor.
Şule ile Vitrindekiler
Saat: 13:00 - 14:00 (60 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet:
Asteriks ve Oburiks Sezar'a Karşı
Saat: 14:00 - 16:00 (120 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Köylerini korumaya çalışan Asterix ile Obelix'in maceraları anlatılıyor.
Arka Sokaklar
Saat: 16:00 - 18:45 (165 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İstanbul sokaklarında suçluların peşinde koşan bir ekibin sıra dışı maceraları...
Kanal D Ana Haber Bülteni
Saat: 18:45 - 20:00 (75 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, son dakika haberleri...
Çocuklar Duymasın
Saat: 20:00 - 23:45 (225 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Çocuklar Duymasın'da yılbaşı coşkusu yaşanıyor!
Huysuz'la Yılbaşı Özel
Saat: 23:45 - 03:30 (225 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Huysuz Virjin muhteşem şovu ile ekrana geliyor!
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