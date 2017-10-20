Hüseyin Aydın: Kaynak ile kredi arasında marj açılıyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, CEO Club toplantısında bankacılık sektörüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Banka-reel sektör ilişkisinin sağlıklı olduğunu ifade eden Aydın, olağanüstü dönemlerde daha yüksek bir tolerans ile çalıştıklarını söyledi.

Aydın, Türk bankacılık sektörünün aktif kalitesinin doğru yönetilmesi gerektiğini belirterek, kredilerdeki artışın geçen yılın iki katından daha fazla olduğunu dile getirdi.

Hüseyin Aydın, "Bankacılık sektöründe topladığımız kaynakla verdiğimiz kredi arasındaki marj açılıyor. Kaynak miktar olarak kıt, kıt olan şey pahalı, bunun ucuzlatılması bankaların birinci hedeflerinden biri" dedi ve ekledi: "Mevcut durumda piyasaları dengeli buluyoruz ve bunun devam edeceğini düşünüyoruz"

Aydın'ın açıklamalarından diğer satır başları:

* Faiz oranlarının düşük oluşu yatırımlar için teşvik edicidir ancak talepteki gelişmeler ve belirsizliklerin azalması da yatırımları olumlu kılan etkenlerdir.

* Enflasyona ilişkin beklentilerdeki iyileşme, geleceğe ilişkin öngörüleri ve risk primlerini olumlu yönde etkilediği oranda TL'ye talep artacak ve faizler üzerindeki baskı azalacak.

* Kaynak var ancak kıymetli, finansal matematiğin tutmadığı işin finansmanında olamayız.

* Turizm sektöründe iyi bir çalışma yaptık, hızlı bir toparlanma var.