Hürriyet'in sürprizi ne? Sedat Ergin #SoruHürriyeti'nde

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, bugün #SoruHürriyeti'nde okurların sorularını cevapladı. "Hürriyet'in yeni sürprizi ne" sorusu da hurriyet.com.tr'nin Facebook, Periscope ve Youtube canlı yayınında yanıt buldu. Hürriyet Kitap Sanat yarından itibaren bayilerde. Bakın yeni haftalık derginin arkasındaki ekip canlı yayında neler söyledi...
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