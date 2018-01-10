Hürriyet yazmıştı! Hayvan haklarını ihlale katlamalı hapis ve idari para cezası geliyor

Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan 27 maddelik taslak torba olarak görüşe sunuldu. Taslakla, sahipsiz hayvanlara karşı eylemler, nesli yok olma tehlikesi altındaki hayvanları öldürmek ve hayvanları birbirlerine zarar verecek şekilde dövüştürmek ilk kez çeşitli hapis cezaları öngörülen suçlar haline getirildi.

Taslakla etkin ve caydırıcı olmaları için hapis ve idari para cezaları katlandı. Taslakla yapılan yeni düzenleme özetle şöyle:



İŞKENCEYLE ÖLDÜRMEYE 4.5 YIL



Sahipli veya sahipsiz hayvana acımasız ve zalimce muamelede bulunan veya eziyet eden ya da haklı bir neden olmaksızın öldüren 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak 6 aydan 4,5 yıla çıkacak.



NESLİ YOK OLAN HAYVANI ÖLDÜRENE 10,5 YIL



Nesli yok olma tehlikesi altındaki bir hayvanı öldürene 3 yıldan 7 yıla kadar hapis verilecek. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılacak ve 4,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapis olacak. Bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulunanlara verilen hayvan başına 10 bin liralık ceza, 20 bin liraya çıkarıldı.





SAHİPSİZ HAYVAN ÖLDÜRME CEZASI 4 BİN LİRA



Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanları Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu’nda öngörülen durumlar dışında öldürenlere 600 liralık ceza 4 bin liraya çıkarıldı. Veteriner hekim dışında tıbbi/cerrahi müdahaleye, kontrolsüz üremenin önlenmesi için, hayvanlara acı vermeden kısırlaştırma müdahaleleri yapılması yasağına uymayanlara verilen 200 liralık ceza 700 liraya çıktı.



KEDİSİNİ SOKAĞA ATANA 700 LİRA CEZA



Ev ve süs hayvanlarını terkederek beslenemeyecekleri ortama bırakanlara 200 lira ceza 3.5 kat arttı ve 700 liraya çıktı. Hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve yükümlülüklere uymayan ve alınması gereken önlemleri almayanlara hayvan başına verilen 60 lira ceza 300 liraya yükseldi.



KUYRUK VE KULAK KESMEYE 4 BİN LİRA CEZA



Ev ve süs hayvanlarının görünüşünü değiştirmek amacıyla kuyruk ve kulaklarını kesenlere, ses tellerini alanlara, tırnak ve dişlerini sökenlere, bir hayvana tıbbi amaçlar dışında çeşitli maddelerle doping yapanlara, türlerine has davranış ve fiziki özelliklerini yapay yöntemlerle değiştirenlere hayvan başına bin 200 liralık ceza 4 bin liraya yükseltildi.



KÖPEK VE KEDİLERİNİ KISIRLAŞTIRMAYANLARA BİN LİRA CEZA



Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpekleri kısırlaştırmayan, söz konusu hayvanların doğacak yavrularını belediyece kayıt altına aldırarak bakmakla ve/veya dağıtımını yapmak yükümlülüğünü ihlal edenlere karşı hayvan başına verilen 300 liralık idari para cezası bin liraya yükseltiliyor.



YETKİSİZ HAYVAN DENEYİNE 3 BİN LİRA CEZA



Hayvanları bilimsel olmayan teşhis, tedavi ve deneylerde kullananlara hayvan başı 300 liralık ceza, bin liraya, yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara hayvan başı bin 200 liralık ceza üç bin liraya çıktı.



EĞİTİRKEN GEREKSİZ ACIYA 4 BİN LİRA CEZA



Hayvanları, doğal kapasitesini veya gücünü aşacak şekilde veya yaralanması, gereksiz acı çekmesine, kötü alışkanlıklara özendirilmesine neden olacak şekilde eğitenlere hayvan başına verilen bin 500 liralık ceza 4 bin liraya çıktı.



YAVRU VE GEBE HAYVAN ÖLDÜRMEYE 5 BİN LİRA CEZA



Hayvanları kanuni istisnalar ile tıbbi ve bilimsel gerekçeler acil durumlar dışında yavrulama, gebelik ve süt anneliği dönemlerinde öldürenlere hayvan başı uygulanan bin 500 liralık idari para cezası, 5 bin liraya çıkarıldı.



HAYVAN TİCARETİ



Hayvan ticareti izni almayanlara bu konudaki yasaklara ve yönetmelik hükümlerine uymayanlara kesilen ceza bin liradan üç bin liraya çıktı.



16 YAŞINDAN KÜÇÜĞÜ HAYVAN SATMAYA DA CEZA



Hayvanlara kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlamak, ev ve süs hayvanlarını eğitim almadan satmak, bu hayvanları 16 yaşından küçüklere satmak gibi yasaklara uymayanlara hayvan başına verilen 300 liralık ceza iki bin liraya çıktı. Et ihtiyacı amacıyla kesim yasaklarına uymayanlara verilen hayvan başı üç bin liralık ceza yedi bin liraya yükseldi.