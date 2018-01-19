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    Hürriyet yazdı A.A.’ya adalet yolu açıldı: 20 ay sonra nihayet dava

    Hürriyet Haber
    19.01.2018 - 22:55 | Son Güncelleme:

    Uşak’ta 8 yaşından 17 yaşına kadar babasının cinsel istismarına uğrayan, annesi, babaannesi ve okuldaki öğretmenlerinden yardım istemesine rağmen yalnız bırakılan A.A. 20 ay önce suç duyurusunda bulunmasına rağmen hiçbir sonuç alamamıştı. Hürriyet’te 13 Ocak’ta Melis Alphan’ın A.A.’nın hikayesini kaleme almasından sonra, perşembe günü Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde baba Ş.B. hakkında çocuğun cinsel istismarından 30 yıldan 35 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    ÖĞRETMEN DE YARGILANACAK

    İddianamede özetle şöyle denildi: “Şüphelinin öz kızı olan A.A.’ya, müşteki 8-17 yaş aralığında iken, birden fazla kez cinsel istismarda bulunduğu, zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediği, bu eylemlerinin bir kısmı müşteki 15 yaşından küçük iken gerçekleştirildiğinden ve 15 yaşından küçüklerin cinsel suçları açısından rızalarına itibar edilmeyeceğinden aynı zamanda zincirleme şekilde çocuğun cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakılması suçunu da işlediği anlaşılmakta.”

    Suçtan haberdar olmalarına rağmen yetkili makamlara bildirmeyen A.A.’nın ortaokul öğretmenleri dosyada yer almazken, lise müdürü H.K. ile lise öğretmenleri A.Ç ve M.Ö. davada 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

    9 yıl süren cinsel istismarı aile ve öğretmenler örttü9 yıl süren cinsel istismarı aile ve öğretmenler örttü

     

    Etiketler: gazetehaberleri , Melis Alphan , dava , son dakika
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