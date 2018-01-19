Hürriyet yazdı A.A.’ya adalet yolu açıldı: 20 ay sonra nihayet dava

ÖĞRETMEN DE YARGILANACAK

İddianamede özetle şöyle denildi: “Şüphelinin öz kızı olan A.A.’ya, müşteki 8-17 yaş aralığında iken, birden fazla kez cinsel istismarda bulunduğu, zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediği, bu eylemlerinin bir kısmı müşteki 15 yaşından küçük iken gerçekleştirildiğinden ve 15 yaşından küçüklerin cinsel suçları açısından rızalarına itibar edilmeyeceğinden aynı zamanda zincirleme şekilde çocuğun cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakılması suçunu da işlediği anlaşılmakta.”

Suçtan haberdar olmalarına rağmen yetkili makamlara bildirmeyen A.A.’nın ortaokul öğretmenleri dosyada yer almazken, lise müdürü H.K. ile lise öğretmenleri A.Ç ve M.Ö. davada 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.