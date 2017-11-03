Hürriyet Türkiye’nin 673’üncü Ar-Ge merkezi

Hürriyet’in Ar-Ge merkezi bilgi sistemleri ve yazılım ekibini kapsayan 55 kişiden oluşacak. Ar-Ge merkezi ile Hürriyet, yüksek katma değeri olacağını öngörülen projeler için TÜBİTAK fon programlarına başvuru yapmayı hedefliyor. Proje kapsamında kalıcı ve katma değerli ürünler elde etmek için akademisyenlerle işbirlikleri sağlayarak bu ortak çalışmalar sonucu mevcut personelinin yetkinliğinin artırılması da planlanıyor. Hürriyet Ar-Ge merkezi, devam eden 10 projesi ile iki yıl içinde 2 patent ve 1 marka tescili almayı hedeflerken, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nde yapılan sunuma Genel Müdür Doç. Dr. Elife Ünal, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Daire Başkanı Fatih Kemal Öztürk, Uzman Tuğba Hokka Özdemir, akademisyenler, Bülent Öktem, Yrd. Doç. Dr Serap Şahin, Doç. Dr. Adem Alparslan Altun ve Doğan Holding Mali İşler Başkan Yardımcısı Fuad Arslan, Hürriyet Mali İşler Müdürü Süleyman Ersin ve Bilgi İşlemleri ve Ar-Ge Yazılım Geliştirme Grup Müdürü ve Ar-Ge Merkezi Başkanı Erhan Kocabaş ve Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge İş Zekâsı ve Veri Analitiği Grup Müdürü Koray Kocabaş katıldı.

Hürriyet Ar-Ge merkezinin kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerini Erhan Kocabaş açıkladı. Erhan Kocabaş, merkezin stratejilerini şöyle anlattı: “Hürriyet Gazetecilik, araştırma ve geliştirme kapsamında yüksek katma değerli projeler yaparak ve bu projeleri ticarileştirerek mevcut ağını genişletmeyi, hizmet verdiği müşteri sayısını arttırmayı hedefliyor. Hürriyet’in misyonu, hizmet ettiği müşteri memnuniyetini odak noktasında tutarak, yenilikçi çalışmalarla sektöründe öncü konumunu korumak ve geliştirmek yönündedir. Dünya çapında sektörünü takip ederek, yeni işlevler sunan dijital ürünleri ve hizmetleri oluşturuyor.

Ürün işlev tasarımı, değerlendirme analizi, yeni işlevler sunan yazılımlar gibi temel teknolojiler geliştirerek ve teknolojik değerler yaratmak çalışma politikasının esasanı oluşturuyor. Köklü bir kuruluş olan Hürriyet, deneyimini gerçekleştirdiği proje çalışmalarına borçludur. Deneyimini dinamik, yenilikçi fikirler üreten, yetkin personelleri ile harmanlayarak global pazarda teknolojiye yön veren bir konuma ulaşmayı amaçlamakta ve bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Personelinin eğitimine ve gelişimine büyük önem veren Hürriyet, yüksek öğrenimine devam isteyen personelleri için destek stratejisi oluşturdu. Sektörü ile ilgili katılım sağlayabileceği etkinliklerle personelini yönlendirerek konuya hakimiyetlerinin arttırması için de destek sağlıyor. İç kaynakları ile geliştirilmiş Hürriyet Oto, Yenibiriş, Hürriyet Daily News ile ürün/hizmetlerini üretilen akıllı algoritmalar ve teknolojiler ile yurtdışı pazar payını arttırmayı planlıyor. Hürriyet çalışmalarında mümkün olan en yüksek oranda yerli kaynak kullanıyor.”