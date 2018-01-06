Hürriyet Pazar farkıyla 52 hafta

SINIR TANIMAYAN GAZETECİLİK



En sıcak günlerde Kuzey Kore’ye girdik: Nükleer savaş tehdidinin en hararetli günlerinde dünyanın dışa en kapalı ve merak edilen ülkesini doğudan batıya, kuzeyden güneye gezdik. Başkent Pyongyang ve diğer şehirlerdeki gündelik hayata tanık olduk, insanlarla görüştük. (6 Ağustos-Savaş Özbey)



Dünyanın en gizli zirvesinden notlar: Yeryüzünün en güçlü ve zengin liderlerinin buluştuğu Bilderberg toplantısına katıldık. (11 Haziran-Cansu Çamlıbel)



Suriye’deki Beyaz Baretliler: İçsavaşta örgütlenip 85 bin hayat kurtaran kahramanlarla konuştuk. (5 Mart-İpek Yezdani)



Naim’in en büyük rakibi: Valerios Leonidis’i, cenazede Süleymanoğlu’nun tabutunu öperken gördük, Atina’ya gidip dostluklarını anlattırdık. (26 Kasım-Yenal Bilgici)



Çakal Carlos duruşması: Ünlü teröristin Paris’teki son duruşmasına katıldık. Tanışıp el sıkıştık. Avukatları aracılığıyla röportaj yaptık. (23 Nisan-Savaş Özbey)



HUKUK VE ADALET



Bir zamanlar Çağlayan’da: Adalet Sarayı’ndaki ‘Cumhuriyet Davası’nı günlerce mahkeme salonunda izledik. Resimlere sığmayan adalet arayışını yazdık. (30 Temmuz-Çınar Oskay)



O öpücüğün perde arkası: Cumhuriyet davasından tahliye olunca Kadri Gürsel ve ailesi ilk röportajlarını bize verdi. (1 Ekim-İpek Özbey)



Reza’nın tartışmalı vedası: New York’taki ‘Atilla ABD’ye Karşı’ davasına gittik. Reza Zarrab’ın tanıklığını dinledik. Bu, Zarrab’ı mahkeme salonunda son görüşümüzdü. (17 Aralık-Cansu Çamlıbel)



DOSYA VE YAZI DİZİLERİ



Pazar gününden başlayıp hafta içi ana gazetede devam eden ve yayımlandığı sürece gündemi belirleyen uzun soluklu araştırmalarımızla karşınızdaydık.



Beyoğlu biter mi?: Kültürün, eğlencenin ve toplumsal olayların merkezi eski ışıltısını, görkemini yitiriyor mu? Ara Güler, İlber Ortaylı ve Vedat Milor gibi isimlerle sahaya çıktık; tam 25 söyleşiyle her kesimi dinledik. (2 Temmuz-Çınar Oskay)



İstanbul’un yeni cazibe merkezi Kadıköy: Değişim bir günde olmadı, yıllar aldı ama sonuç çok şaşırtıcı. Şehrin dört bir yanından insanlar bu ilçeye taşınıyor. (8 Ekim-Yenal Bilgici, Güliz Arslan)



Trakya kafası: Memleketin 30’da 1’i ya var, ya yok. Ama müziğin dokuz sekizliği, eğlencenin onda dokuzu burada. Acelenin, telaşın, stresin uğramadığı diyarımız. Şarköy, Keşan, Malkara... İşte bizim Avrupa! (16 Temmuz-Yenal Bilgici)



Bundan sonrası tufan: 4 bin kilometre yol yapıp Türkiye’yi baştan başa dolaştık, küresel ısınmanın ülkemizde yaptığı tahribatı yerinde araştırdık. (17 Eylül-Yücel Sönmez)



SOSYAL SORUMLULUK

Hürriyet Pazar toplu taşıma araçlarında yaşanan taciz olaylarına dur demek, farkındalık yaratmak için ‘Tacize Yer Yok’ kampanyası başlattı. Birçok kamu kuruluşu ve belediye harekete geçti. (14 Mayıs-Banu Tuna, Aslı Barış)



DOĞA - ÇEVRE

Eksiksiz her hafta çevre, doğa ve hayvanlarla ilgili olumlu ve olumsuz haberleri evlerinize taşıdık...



Çanlar arıkuşu için çalıyor: Ankara’ya birkaç saat mesafedeki Nallıhan Kuş Cenneti’nde birçok tür termik santral tehdidi altında. (5 Şubat-Yücel Sönmez)



Kuyu Köpek: Kuyuya düşen yavru bir köpeğin çaresizliği... Öğrencileri, itfaiyeyi, madencileri ve gönüllüleri seferber etti. Kurtarılan yavru köpek ilk pozlarından birini Hürriyet Pazar’a verdi. (19 Şubat-Yücel Sönmez)



YENİ FİKİRLER - KANAAT ÖNDERLERİ



Dünyanın ve Türkiye’nin en ilham verici insanlarının düşüncelerini ve olup bitene bakışlarını sizlere ulaştırdık...



Paul Auster: Ünlü yazar: “Kadın başkan fikrine hazır olduğumuzu zannediyordum. Değilmişiz meğer. İleride kadın başkan seçilirse Cumhuriyetçiler’den çıkacak.” (12 Şubat-Ali Tufan Koç)



Yuval Noah Harari: ’Homo Deus’ kitabının yazarı: “Yeni dinler artık Ortadoğu’dan değil, Silikon Vadisi’nden çıkacak.” (29 Ocak-Yenal Bilgici)



Margaret Atwood: Kanadalı edebiyatçı: “Türk seçmenler negatif özgürlüğü pozitif özgürlüğe tercih etmiş görünüyor.” (11 Haziran-Yenal Bilgici)



Vuslat Doğan Sabancı: Hürriyet Yönetim Kurulu Üyesi ilk kez röportaj verdi: “Medya toplumu ileriye götüren sahici sohbet zeminleri oluşturmalı.” (9 Nisan-Çınar Oskay)



Arianna Huffington: Huffington Post’un kurucusu, medya starı: “Basın bugüne kadar yaptığına aynen devam edecek. Yani bildiği yoldan şaşmadan, sadece doğru olana ve gerçek insanların hikâyelerine yer vererek.” (5 Mart-Ali Tufan Koç)



Timothy Garton Ash: The Guardian yazarı ve Oxford’lu tarihçi: “Türkiye’deki on milyonlarca kişi özgürlüğe yakın duyguları tanıdı. Bu tür deneyimler temiz hava gibidir, unutulmaz!” (19 Şubat-Çınar Oskay)



Arundhati Roy: Hint romancı: “Karanlığa meydan okumak için yazıyorum. Hindistan, Türkiye’de yaşananları ilgiyle izliyor.” (27 Ağustos-Yenal Bilgici)



Ai Weiwei: Dünyanın en çok tartışılan sanatçısı: “Mücadele olmadan özgürlük olmaz.” (30 Ağustos-Yenal Bilgici)



Doğan Cüceloğlu: İletişim psikolojisi profesörü: “Gerçek ‘ben’ anlamını ‘biz’in içinde bulur. Anlamanın olduğu yerde öfke oluşmaz.” (8 Ekim-Banu Tuna)



Tanıl Bora: Sene başında çıkan ‘Cereyanlar’ kitabının yazarı: “Bu toprağın humusu ölmez. Ne kadar zehirlense de eninde sonunda bir şeyler çıkar.” (15 Ocak-Uğur Vardan)



Nermin Abadan Unat: Hocaların hocası: “Bizim kuşak sadece bir soru sordu: Hangi mesleği seçelim de memlekete faydalı olalım.” (16 Nisan-Ayşe Arman)



Bozkurt Güvenç: Ünlü antropolog: “Çağdaş uygarlık Avrupa ve ABD’den şimdi tekrar Japonya ve Çin kıyılarına dönüyor.” (30 Nisan-Yenal Bilgici)



KATILIMCI GAZETECİLİK



Peşrev, taktik, oyun... Yağlı güreş dersimizi bir oto yıkamacıda aldık; bütün hazırlıklara rağmen er meydanında dizlerimizin titremesine engel olamadık. (23 Temmuz-Serkan Ocak)



Karanlıkta Taksim’den Kadıköy’e: Görme engelli rehberimiz eşliğinde bir günlüğüne geçici kör olduk. (9 Nisan-Savaş Özbey)



3 gün 3 gece evsizler gibi... Telefonsuz, 5 kuruşsuz sokaklarda yatıp kalktık; evsizlerin karavanalarından yedik. Ne koşullarda yaşadıklarını anlamaya çalıştık. (9 Nisan-Savaş Özbey)



EFSANELER

Onlar bizi biz yapan, kahkahalarımızı, aşklarımızı şekillendiren, sevdiğimiz filmlere, müziklere, oyunlara hayat veren sanatçılar. Onlarsız hayat damarlarımızdan biri kesilmiş olurdu. Her yeni adımlarında, projelerinde sizle buluşmak için ilk adresleri Hürriyet Pazar oldu.



Metin Akpınar-Ata Demirer ile Ramazan Bayramı için buluştuk. (25 Haziran-Hakan Gence)



Şener Şen ile yedi yıl sonra oynadığı ‘Yol Ayrımı’ filmi için söyleştik. (5 Kasım-Çınar Oskay)



MFÖ ile ‘Kendi Kendime’ isimli albümleri için bir araya geldik. (4 Haziran-Çınar Oskay)



Bülent Ersoy ile bir kısmı Hindistan’da çekilen ‘Dünya Güzellerim’ programını konuştuk. (28 Mayıs-Ayşe Arman)



ŞAŞIRTAN KARELER



Rahmi Koç: Onu hiç böyle görmemiştiniz... Ünlü işadamı, Koç Müzesi koleksiyonuna katılan yeni parçaların hikâyesini dönemin ruhuna uygun giyinerek anlattı. (24 Aralık-Serkan Ocak)



KAYIPLARIN ARDINDAN



Caroline Koç: Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mustafa Koç’u eşinden ilk kez biz dinledik. (24 Eylül-İpek Özbey)



Nihal Olçok: 15 Temmuz’da şehit olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah’ı acılı bir eş ve anne anlattı. (7 Mayıs-Ayşe Arman)



Vatan Şaşmaz: Bir otel odasında cinayete kurban giden sunucu Vatan Şaşmaz ve takıntılı eski sevgilisi Filiz Aker’in ilişkisini yakın arkadaşları Sevilay Öztürk’ten dinledik. (3 Eylül-Ayşe Arman)



İLGİNÇ PORTRELER



Naz Osmanoğlu: Osmanlı hanedanının komedyen torunu. (12 Kasım-Ali Tufan Koç)



YILBAŞI HEDİYESİ



Cem Yılmaz: Türkiye’nin en komik adamı son filmi ‘Arif v 216’ için tek gazete röportajını Hürriyet’e verdi: “Aslında herkes potansiyel iyi insandır.” (31 Aralık-Çınar Oskay)



DEV SEÇKİLER

Alanında en uzman ve saygın 100 kişiden oluşan büyük jüriler seçti...



En İyi 100 Roman: Birinci, Yaşar Kemal’in ‘İnce Memed’i seçildi. (18 Haziran-İpek Özbey, Güliz Arslan)



En İyi 100 Türk Filmi: Birinci, Yılmaz Güney’in ‘Umut’ filmi seçildi. (26 Mart-Uğur Vardan)



En İyi 100 Müzik Albümü: Birinci, MFÖ-’Ele Güne Karşı’ seçildi. (23 Nisan-Güliz Arslan)



En İyi 100 Mimari Eser: Birinci, Ayasofya seçildi. (20 Ağustos-Uğur Vardan, Güliz Arslan)



AYŞE ARMAN

Efsane röportajcımız her pazar birbirinden ilginç konuklarıyla derinlemesine sohbetler yaptı, muhteşem prodüksiyonlarla onları sayfalarımıza taşıdı...



Nusret Gökçe: Yaptığı tuz dökme hareketiyle sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada ‘salt bae’ akımını başlatan ünlü kasap ve işletmeci: “Erotizm değil ete sevgimi gösteriyorum. Avrupa’nın, hatta dünyanın en iyisi olacağım.” (22 Ocak)



TREND



Dalga yükseliyor, hazır mısınız?: Kalben, Deniz Tekin, Can Güngör, Bubituzak... Artık sahne onların. Apartman dairelerine kurulmuş stüdyolarda küçük sahnelerden doğan yeni müzik dalgası. (26 Şubat-Güliz Arslan)



Komediye hücum: Lesli, Kaan, Ferhat, Hande, Çok da Fifi... Sosyal medyadan, mizah dergilerinden çıktılar. Şimdi her yerdeler. Yeni nesil komikler mikrofonları ele geçirmiş durumda. (17 Aralık-Gizem Coşkunarda)



DÜNYA STARLARI



Claudia Schiffer: Süpermodellikte 30’uncu yılını kutlayan, 1990’ların podyum efsanesi: “Yaş 47, daha yolun başı eder...” (29 Ekim-Aslı Barış)



Julia Roberts: Hollywood’un en özel aktrislerinden Roberts: “Sophia Loren’le tanışınca bayılacak gibi olmuştum. Üstelik beni havluyla karşıladı.” (10 Eylül-Aslı Barış)



Luis Fonsi: ‘Despacito’ adlı şarkısı YouTube’da 5 milyara yakın tıklanıp rekor kıran Porto Riko’lu şarkıcı: “Boşuna beklemeyin, bir daha böyle şarkı duyamazsınız.” (13 Ağustos-Aslı Barış)



Alec Baldwin: Yaptığı Trump taklidi fenomen haline gelen ABD’li aktör: “Kendimi dünyanın ana muhalefet lideri gibi hissediyorum.” (9 Nisan-Ali Tufan Koç)



Mark Hamill: ’Star Wars’ serisinin ‘Son Jedi’ı: “Yeniden Jedi olabilmek için her gün sebze suyu içmek zorunda kaldım.” (10 Aralık-Heja Bozyel)