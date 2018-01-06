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Hürriyet Pazar Haberleri
HÜRRİYET PAZAR
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    Hürriyet Pazar farkıyla 52 hafta

    Hürriyet Haber
    06.01.2018 - 12:01 | Son Güncelleme:

    Hem Türkiye hem de dünya zorlu bir yılı geride bıraktı. Gazeteciliğin de zorlandığı bir dönemdi yaşadığımız. Ama Hürriyet Pazar olarak her şeye rağmen çağının, yaşadıklarının tanığı olmaya, üzerimize düşeni yerine getirmeye çalıştık… En zor zamanda Kuzey Kore’ye de girdik, taciz karşıtı kampanya da başlattık. Kırkpınar Meydanı’nda da güreştik; engelli, hatta evsiz vatandaşlarımız arasında yaşayarak katılımcı gazetecilik örnekleri de verdik. Çok iddialı bir projemiz de alanının önde gelen 100 uzmanına danışarak belirlediğimiz dev seçkilerdi. Sinemamızın, müziğimizin, mimarimizin, edebiyatımızın ‘En İyi 100’lerini belirledik. Geleneğimizi sürdürdük; söyleşiler ilk önce hep bizdeydi. Bu ülkenin efsaneleri sadece Hürriyet Pazar okurlarına konuşmayı seçti. Basının zor günlerinde ‘Cumhuriyet Davası’nı günbegün mahkemede izledik; özgürlüğüne kavuşanları, mağdurları sayfalarımızda konuk ettik. Yeni yılın ilk sayısında da, 2017’de yaptığımız öne çıkan işleri sizlerle paylaşalım istedik. 2018’de de aynı çizgimizi sürdüreceğiz. Bize olan güveninize sadık kalarak…

    SINIR TANIMAYAN GAZETECİLİK


    En sıcak günlerde Kuzey Kore’ye girdik:     Nükleer savaş tehdidinin en hararetli günlerinde dünyanın dışa en kapalı ve merak edilen ülkesini doğudan batıya, kuzeyden güneye gezdik. Başkent Pyongyang ve diğer şehirlerdeki gündelik hayata tanık olduk, insanlarla görüştük. (6 Ağustos-Savaş Özbey)

    Dünyanın bittiği yerde beş günDünyanın bittiği yerde beş gün


    Dünyanın en gizli zirvesinden notlar:     Yeryüzünün en güçlü ve zengin liderlerinin buluştuğu Bilderberg toplantısına katıldık. (11 Haziran-Cansu Çamlıbel)

    Bilderberg hâlâ dünyanın en gizli hükümeti miBilderberg hâlâ dünyanın en gizli hükümeti mi?


    Suriye’deki Beyaz Baretliler:     İçsavaşta örgütlenip 85 bin hayat kurtaran kahramanlarla konuştuk. (5 Mart-İpek Yezdani)

    ‘En İyi Kısa Belgesel’ ödüllü ‘White Helmets’ın kahramanları: Oscar aldığımız töreni Fındıkzade’de bir evde seyrettik‘En İyi Kısa Belgesel’ ödüllü ‘White Helmets’ın kahramanları: Oscar aldığımız töreni Fındıkzade’de bir evde seyrettik


    Naim’in en büyük rakibi:     Valerios Leonidis’i, cenazede Süleymanoğlu’nun tabutunu öperken gördük, Atina’ya gidip dostluklarını anlattırdık. (26 Kasım-Yenal Bilgici)

    Naim benim şanssızlığım değil şansımdıNaim benim şanssızlığım değil şansımdı


    Çakal Carlos duruşması:     Ünlü teröristin Paris’teki son duruşmasına katıldık. Tanışıp el sıkıştık. Avukatları aracılığıyla röportaj yaptık. (23 Nisan-Savaş Özbey)

    Bir Çakal Carlos duruşmasıBir Çakal Carlos duruşması


    HUKUK VE ADALET


    Bir zamanlar Çağlayan’da:     Adalet Sarayı’ndaki ‘Cumhuriyet Davası’nı günlerce mahkeme salonunda izledik. Resimlere sığmayan adalet arayışını yazdık. (30 Temmuz-Çınar Oskay)

    2017 Türkiye’sindeki bir mahkeme salonundan, geleceğe bırakılan resimler...2017 Türkiye’sindeki bir mahkeme salonundan, geleceğe bırakılan resimler...


    O öpücüğün perde arkası:     Cumhuriyet davasından tahliye olunca Kadri Gürsel ve ailesi ilk röportajlarını bize verdi. (1 Ekim-İpek Özbey)

    Cezaevine girmeseydim ‘Aşk-ı Memnu’yu okuyamayacaktım bana bu fırsatı verenlere teşekkür ederimCezaevine girmeseydim ‘Aşk-ı Memnu’yu okuyamayacaktım bana bu fırsatı verenlere teşekkür ederim


    Reza’nın tartışmalı vedası:     New York’taki ‘Atilla ABD’ye Karşı’ davasına gittik. Reza Zarrab’ın tanıklığını dinledik. Bu, Zarrab’ı mahkeme salonunda son görüşümüzdü. (17 Aralık-Cansu Çamlıbel)

    ‘Yetenekli’ Bay Zarrab’ın yedi günü.. Saçı kesti, sakalı kısalttı. İşte Hürriyete özel çizimler‘Yetenekli’ Bay Zarrab’ın yedi günü.. Saçı kesti, sakalı kısalttı. İşte Hürriyet'e özel çizimler


    DOSYA VE YAZI DİZİLERİ


    Pazar gününden başlayıp hafta içi ana gazetede devam eden ve yayımlandığı sürece gündemi belirleyen uzun soluklu araştırmalarımızla karşınızdaydık.


    Beyoğlu biter mi?:     Kültürün, eğlencenin ve toplumsal olayların merkezi eski ışıltısını, görkemini yitiriyor mu? Ara Güler, İlber Ortaylı ve Vedat Milor gibi isimlerle sahaya çıktık; tam 25 söyleşiyle her kesimi dinledik. (2 Temmuz-Çınar Oskay)

    Beyoğlu asla bitmez sıfırı tüketse bile bir gün yeniden canlanırBeyoğlu asla bitmez sıfırı tüketse bile bir gün yeniden canlanır


    İstanbul’un yeni cazibe merkezi Kadıköy:     Değişim bir günde olmadı, yıllar aldı ama sonuç çok şaşırtıcı. Şehrin dört bir yanından insanlar bu ilçeye taşınıyor. (8 Ekim-Yenal Bilgici, Güliz Arslan)

    Kadıköy yükseliyor çünkü insanın ruhuna sesleniyor...Kadıköy yükseliyor çünkü insanın ruhuna sesleniyor...


    Trakya kafası:     Memleketin 30’da 1’i ya var, ya yok. Ama müziğin dokuz sekizliği, eğlencenin onda dokuzu burada. Acelenin, telaşın, stresin uğramadığı diyarımız. Şarköy, Keşan, Malkara... İşte bizim Avrupa! (16 Temmuz-Yenal Bilgici)

    Havasıyla suyuyla, toprağıyla insanıyla ‘Trakya kafası’Havasıyla suyuyla, toprağıyla insanıyla ‘Trakya kafası’


    Bundan sonrası tufan:     4 bin kilometre yol yapıp Türkiye’yi baştan başa dolaştık, küresel ısınmanın ülkemizde yaptığı tahribatı yerinde araştırdık. (17 Eylül-Yücel Sönmez)

    ‘Beyaz duvak’ kalktı, ‘nazar boncuğu’ çatladı‘Beyaz duvak’ kalktı, ‘nazar boncuğu’ çatladı


    SOSYAL SORUMLULUK

    Hürriyet Pazar toplu taşıma araçlarında yaşanan taciz olaylarına dur demek, farkındalık yaratmak için ‘Tacize Yer Yok’ kampanyası başlattı. Birçok kamu kuruluşu ve belediye harekete geçti. (14 Mayıs-Banu Tuna, Aslı Barış)

    Hürriyet Pazar ekibi ‘Tacize Yer Yok’ kampanyası için sahadaydı: Bu işte bir iş var boş verHürriyet Pazar ekibi ‘Tacize Yer Yok’ kampanyası için sahadaydı: 'Bu işte bir iş var boş ver'


    DOĞA - ÇEVRE

    Eksiksiz her hafta çevre, doğa ve hayvanlarla ilgili olumlu ve olumsuz haberleri evlerinize taşıdık...


    Çanlar arıkuşu için çalıyor:     Ankara’ya birkaç saat mesafedeki Nallıhan Kuş Cenneti’nde birçok tür termik santral tehdidi altında. (5 Şubat-Yücel Sönmez)

    Bırakın cennet kalsınBırakın cennet kalsın


    Kuyu Köpek:     Kuyuya düşen yavru bir köpeğin çaresizliği... Öğrencileri, itfaiyeyi, madencileri ve gönüllüleri seferber etti. Kurtarılan yavru köpek ilk pozlarından birini Hürriyet Pazar’a verdi. (19 Şubat-Yücel Sönmez)

    Bir mahzun köpek, bir grup pırıl pırıl genç ve onlarca güzel insanın umut veren hikâyesi...Bir mahzun köpek, bir grup pırıl pırıl genç ve onlarca güzel insanın umut veren hikâyesi...


    YENİ FİKİRLER - KANAAT ÖNDERLERİ


    Dünyanın ve Türkiye’nin en ilham verici insanlarının düşüncelerini ve olup bitene bakışlarını sizlere ulaştırdık...


    Paul Auster:     Ünlü yazar: “Kadın başkan fikrine hazır olduğumuzu zannediyordum. Değilmişiz meğer. İleride kadın başkan seçilirse Cumhuriyetçiler’den çıkacak.” (12 Şubat-Ali Tufan Koç)

    Artık rahatlıkla ‘Hayatımın kitabını yazdım’ diyebilirimArtık rahatlıkla ‘Hayatımın kitabını yazdım’ diyebilirim


    Yuval Noah Harari:     ’Homo Deus’ kitabının yazarı: “Yeni dinler artık Ortadoğu’dan değil, Silikon Vadisi’nden çıkacak.” (29 Ocak-Yenal Bilgici)

    Yapay zekâ bizi kölesi yapmaz çünkü işine yaramayızYapay zekâ bizi kölesi yapmaz çünkü işine yaramayız


    Margaret Atwood:     Kanadalı edebiyatçı: “Türk seçmenler negatif özgürlüğü pozitif özgürlüğe tercih etmiş görünüyor.” (11 Haziran-Yenal Bilgici)

    Türk seçmenler negatif özgürlüğü pozitif özgürlüğe tercih etmiş görünüyorTürk seçmenler negatif özgürlüğü pozitif özgürlüğe tercih etmiş görünüyor


    Vuslat Doğan Sabancı:     Hürriyet Yönetim Kurulu Üyesi ilk kez röportaj verdi: “Medya toplumu ileriye götüren sahici sohbet zeminleri oluşturmalı.” (9 Nisan-Çınar Oskay)

    Ara verme HÜRRİYETimi kullanıyorumAra verme HÜRRİYETimi kullanıyorum


    Arianna Huffington:     Huffington Post’un kurucusu, medya starı: “Basın bugüne kadar yaptığına aynen devam edecek. Yani bildiği yoldan şaşmadan, sadece doğru olana ve gerçek insanların hikâyelerine yer vererek.” (5 Mart-Ali Tufan Koç)

    Yorgunluktan bayılıp çenemi kırınca aydınlandımYorgunluktan bayılıp çenemi kırınca aydınlandım


    Timothy Garton Ash:     The Guardian yazarı ve Oxford’lu tarihçi: “Türkiye’deki on milyonlarca kişi özgürlüğe yakın duyguları tanıdı. Bu tür deneyimler temiz hava gibidir, unutulmaz!” (19 Şubat-Çınar Oskay)

    Bu tür deneyimler temiz hava hissi gibidir, unutulmazBu tür deneyimler temiz hava hissi gibidir, unutulmaz


    Arundhati Roy:     Hint romancı: “Karanlığa meydan okumak için yazıyorum. Hindistan, Türkiye’de yaşananları ilgiyle izliyor.” (27 Ağustos-Yenal Bilgici)

    Beni Nazım’la tanıştıran Türk umarım bu romanı okurBeni Nazım’la tanıştıran Türk umarım bu romanı okur


    Ai Weiwei:     Dünyanın en çok tartışılan sanatçısı: “Mücadele olmadan özgürlük olmaz.” (30 Ağustos-Yenal Bilgici)

    Berlin’in yeraltı krallığında bir mülteci süperstarBerlin’in yeraltı krallığında bir mülteci süperstar


    Doğan Cüceloğlu:     İletişim psikolojisi profesörü: “Gerçek ‘ben’ anlamını ‘biz’in içinde bulur. Anlamanın olduğu yerde öfke oluşmaz.” (8 Ekim-Banu Tuna)

    Şikâyet etmekle olmaz, geleceği mayalamaya kendinden başlayacaksınŞikâyet etmekle olmaz, geleceği mayalamaya kendinden başlayacaksın


    Tanıl Bora:     Sene başında çıkan ‘Cereyanlar’ kitabının yazarı: “Bu toprağın humusu ölmez. Ne kadar zehirlense de eninde sonunda bir şeyler çıkar.” (15 Ocak-Uğur Vardan)

    Tanıl Bora: Kısa vadede karamsar ve kaygılı ama uzun vadede iyimserimTanıl Bora: 'Kısa vadede karamsar ve kaygılı ama uzun vadede iyimserim'


    Nermin Abadan Unat:     Hocaların hocası: “Bizim kuşak sadece bir soru sordu: Hangi mesleği seçelim de memlekete faydalı olalım.” (16 Nisan-Ayşe Arman)

    Tek düşüncemiz şuydu: Biz bu ülkeye nasıl faydalı olacağızTek düşüncemiz şuydu: Biz bu ülkeye nasıl faydalı olacağız?


    Bozkurt Güvenç:     Ünlü antropolog: “Çağdaş uygarlık Avrupa ve ABD’den şimdi tekrar Japonya ve Çin kıyılarına dönüyor.” (30 Nisan-Yenal Bilgici)

    Atatürk bugün yaşasaydı çağdaş uygarlık seviyesini Doğu’da bulurduAtatürk bugün yaşasaydı çağdaş uygarlık seviyesini Doğu’da bulurdu


    KATILIMCI GAZETECİLİK


    Peşrev, taktik, oyun...     Yağlı güreş dersimizi bir oto yıkamacıda aldık; bütün hazırlıklara rağmen er meydanında dizlerimizin titremesine engel olamadık. (23 Temmuz-Serkan Ocak)

    Er meydanında Türkiye şampiyonunun karşısına hangi cesaretle çıktımEr meydanında Türkiye şampiyonunun karşısına hangi cesaretle çıktım?


    Karanlıkta Taksim’den Kadıköy’e:     Görme engelli rehberimiz eşliğinde bir günlüğüne geçici kör olduk. (9 Nisan-Savaş Özbey)

    Taksimden Karaköye karanlıkta dört saatTaksim'den Karaköy'e karanlıkta dört saat


    3 gün 3 gece evsizler gibi...     Telefonsuz, 5 kuruşsuz sokaklarda yatıp kalktık; evsizlerin karavanalarından yedik. Ne koşullarda yaşadıklarını anlamaya çalıştık. (9 Nisan-Savaş Özbey)

    İstanbula 3 gün 3 gece en şanssızların, evsizlerin dünyasından baktık... Sokakta üç gece bana ne öğrettiİstanbul'a 3 gün 3 gece en şanssızların, evsizlerin dünyasından baktık... Sokakta üç gece bana ne öğretti?


    EFSANELER

    Onlar bizi biz yapan, kahkahalarımızı, aşklarımızı şekillendiren, sevdiğimiz filmlere, müziklere, oyunlara hayat veren sanatçılar. Onlarsız hayat damarlarımızdan biri kesilmiş olurdu. Her yeni adımlarında, projelerinde sizle buluşmak için ilk adresleri Hürriyet Pazar oldu.


    Metin Akpınar-Ata Demirer     ile Ramazan Bayramı için buluştuk. (25 Haziran-Hakan Gence)

    Komedyen dediğin kiloludan fazla olmalı, en az 90 okka gelmeliKomedyen dediğin kiloludan fazla olmalı, en az 90 okka gelmeli!


    Şener Şen     ile yedi yıl sonra oynadığı ‘Yol Ayrımı’ filmi için söyleştik. (5 Kasım-Çınar Oskay)

    Şener Şen: Düşmanlık körükleniyor. Gidiş iyi bir gidiş değilŞener Şen: Düşmanlık körükleniyor. Gidiş iyi bir gidiş değil!


    MFÖ     ile ‘Kendi Kendime’ isimli albümleri için bir araya geldik. (4 Haziran-Çınar Oskay)

    MFÖden yıllar sonra ilk röportaj: Edirne’den Ardahan’a Türkiye bize yeterMFÖ'den yıllar sonra ilk röportaj: Edirne’den Ardahan’a Türkiye bize yeter


    Bülent Ersoy     ile bir kısmı Hindistan’da çekilen ‘Dünya Güzellerim’ programını konuştuk. (28 Mayıs-Ayşe Arman)

    Yılan sokması bana vız gelirYılan sokması bana vız gelir


    ŞAŞIRTAN KARELER


    Rahmi Koç:     Onu hiç böyle görmemiştiniz... Ünlü işadamı, Koç Müzesi koleksiyonuna katılan yeni parçaların hikâyesini dönemin ruhuna uygun giyinerek anlattı. (24 Aralık-Serkan Ocak)

    Samanlıktan çıkan şık bir otomobil, Savarona’nın otel bahçesinde bulunan filikası, vasiyete konu olan tekne... Rahmi M. Koç anlatıyor...Samanlıktan çıkan şık bir otomobil, Savarona’nın otel bahçesinde bulunan filikası, vasiyete konu olan tekne... Rahmi M. Koç anlatıyor...


    KAYIPLARIN ARDINDAN


    Caroline Koç:     Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mustafa Koç’u eşinden ilk kez biz dinledik. (24 Eylül-İpek Özbey)

    Mustafa hayattan daha büyüktüMustafa hayattan daha büyüktü


    Nihal Olçok:     15 Temmuz’da şehit olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah’ı acılı bir eş ve anne anlattı. (7 Mayıs-Ayşe Arman)

    Ben ayakta gömülüyüm, sadece başım dışarıdaBen ayakta gömülüyüm, sadece başım dışarıda


    Vatan Şaşmaz:     Bir otel odasında cinayete kurban giden sunucu Vatan Şaşmaz ve takıntılı eski sevgilisi Filiz Aker’in ilişkisini yakın arkadaşları Sevilay Öztürk’ten dinledik. (3 Eylül-Ayşe Arman)

    Amacı kalmamış, tükenmiş bir kadından söz ediyoruzAmacı kalmamış, tükenmiş bir kadından söz ediyoruz


    İLGİNÇ PORTRELER


    Naz Osmanoğlu:     Osmanlı hanedanının komedyen torunu. (12 Kasım-Ali Tufan Koç)

    Şu an sultan olmak için yapmam gereken tek şey önümdeki 16 adamı öldürmekŞu an sultan olmak için yapmam gereken tek şey önümdeki 16 adamı öldürmek


    YILBAŞI HEDİYESİ


    Cem Yılmaz:     Türkiye’nin en komik adamı son filmi ‘Arif v 216’ için tek gazete röportajını Hürriyet’e verdi: “Aslında herkes potansiyel iyi insandır.” (31 Aralık-Çınar Oskay)

    Aslında herkes potansiyel iyi insan, kötülük gayret istiyorAslında herkes potansiyel iyi insan, kötülük gayret istiyor


    DEV SEÇKİLER

    Alanında en uzman ve saygın 100 kişiden oluşan büyük jüriler seçti...


    En İyi 100 Roman:     Birinci, Yaşar Kemal’in ‘İnce Memed’i seçildi. (18 Haziran-İpek Özbey, Güliz Arslan)

    Türk edebiyatının en iyi 100 eseriTürk edebiyatının en iyi 100 eseri


    En İyi 100 Türk Filmi:     Birinci, Yılmaz Güney’in ‘Umut’ filmi seçildi. (26 Mart-Uğur Vardan)

    Sinemamızın en iyi 100 filmiSinemamızın en iyi 100 filmi


    En İyi 100 Müzik Albümü:     Birinci, MFÖ-’Ele Güne Karşı’ seçildi. (23 Nisan-Güliz Arslan)

    Türkiyenin en iyi 100 albümüTürkiye'nin en iyi 100 albümü


    En İyi 100 Mimari Eser:     Birinci, Ayasofya seçildi. (20 Ağustos-Uğur Vardan, Güliz Arslan)

    Türkiyedeki en iyi 100 mimari eserTürkiye'deki en iyi 100 mimari eser


    AYŞE ARMAN

    Efsane röportajcımız her pazar birbirinden ilginç konuklarıyla derinlemesine sohbetler yaptı, muhteşem prodüksiyonlarla onları sayfalarımıza taşıdı...


    Nusret Gökçe:     Yaptığı tuz dökme hareketiyle sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada ‘salt bae’ akımını başlatan ünlü kasap ve işletmeci: “Erotizm değil ete sevgimi gösteriyorum. Avrupa’nın, hatta dünyanın en iyisi olacağım.” (22 Ocak)

    Avrupa’nın, hatta dünyanın en iyisi olacağımAvrupa’nın, hatta dünyanın en iyisi olacağım


    TREND


    Dalga yükseliyor, hazır mısınız?:     Kalben, Deniz Tekin, Can Güngör, Bubituzak... Artık sahne onların. Apartman dairelerine kurulmuş stüdyolarda küçük sahnelerden doğan yeni müzik dalgası. (26 Şubat-Güliz Arslan)

    Müzikte yükselen yeni dalganın sizi alıp götürmesine hazır olunMüzikte yükselen yeni dalganın sizi alıp götürmesine hazır olun


    Komediye hücum:     Lesli, Kaan, Ferhat, Hande, Çok da Fifi... Sosyal medyadan, mizah dergilerinden çıktılar. Şimdi her yerdeler. Yeni nesil komikler mikrofonları ele geçirmiş durumda. (17 Aralık-Gizem Coşkunarda)

    Yıllar sonra tekrar kahkahalara boğulmaya hazır mısın TürkiyeYıllar sonra tekrar kahkahalara boğulmaya hazır mısın Türkiye?


    DÜNYA STARLARI


    Claudia Schiffer:     Süpermodellikte 30’uncu yılını kutlayan, 1990’ların podyum efsanesi: “Yaş 47, daha yolun başı eder...” (29 Ekim-Aslı Barış)

    Yaş 47, daha yolun başı eder...Yaş 47, daha yolun başı eder...


    Julia Roberts:     Hollywood’un en özel aktrislerinden Roberts: “Sophia Loren’le tanışınca bayılacak gibi olmuştum. Üstelik beni havluyla karşıladı.” (10 Eylül-Aslı Barış)

    Dünyanın en özel kadınıyla bir günDünyanın en özel kadınıyla bir gün


    Luis Fonsi:     ‘Despacito’ adlı şarkısı YouTube’da 5 milyara yakın tıklanıp rekor kıran Porto Riko’lu şarkıcı: “Boşuna beklemeyin, bir daha böyle şarkı duyamazsınız.” (13 Ağustos-Aslı Barış)

    Boşuna beklemeyin, bir daha böyle bir şarkı duyamazsınızBoşuna beklemeyin, bir daha böyle bir şarkı duyamazsınız


    Alec Baldwin:     Yaptığı Trump taklidi fenomen haline gelen ABD’li aktör: “Kendimi dünyanın ana muhalefet lideri gibi hissediyorum.” (9 Nisan-Ali Tufan Koç)

    Son dönemde Trump taklidiyle fenomenleşen Amerikalı aktör Alec Baldwin: Kendimi dünyanın ana muhalefet lideri gibi hissediyorum...Son dönemde Trump taklidiyle fenomenleşen Amerikalı aktör Alec Baldwin: Kendimi dünyanın ana muhalefet lideri gibi hissediyorum...


    Mark Hamill:     ’Star Wars’ serisinin ‘Son Jedi’ı: “Yeniden Jedi olabilmek için her gün sebze suyu içmek zorunda kaldım.” (10 Aralık-Heja Bozyel)

    Ser verilip sır verilmeyen film hakkında ilk röportaj: Yeniden Jedi olmak için dört yıldır sebze suyu içiyorumSer verilip sır verilmeyen film hakkında ilk röportaj: Yeniden Jedi olmak için dört yıldır sebze suyu içiyorum

    Etiketler: 2017'de neler oldu , manşetler
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