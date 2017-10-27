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    Hürriyet Madrid sokaklarında

    Cenker TEZEL
    27.10.2017 - 21:28 | Son Güncelleme:

    Katalonya Parlamentosu'nun aldığı bağımsızlık kararının ardından İspanya'nın başkenti Madrid sessizliğe büründü.

    Bağımsızlık haberlerinin açıklanmasının ardından moralleri sıfıra düşen Madrid halkı oturdukları kafe ve restoranları boşaltıp evlerine gitti. Sokakların boş olduğu şehirde turistik yerler ve eğlence mekanlarının da hafta sonu olmasına rağmen boşaldığı görüldü.

    Barcelona halkının yaptığı yürüyüşlerin aksine evlerine çekilip haberleri takip eden Madrid halkının olayları şu an sükunetle takip ettiği ve İspanya hükümettin adımlarını yakından takip ettiği gözlendi.

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    Etiketler: Katalonya
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