Hürriyet duyurmuştu... Cezaevinde linç Meclis gündeminde

Komisyon, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’ne, ihmalden sorumlu olanlarla ilgili ne yapıldığını, Yurdakul’un tedavisi konusunda gerekli tıbbi desteğin sağlanıp sağlanmadığını sordu.



Komisyon Başkanı AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar’ın gönderdiği yazıda, 29 Aralık 2017 tarihli Hürriyet gazetesinde yer alan ‘Telefonda linç’ başlıklı haberde, ‘Balıkesir Kepsut Cezaevinde kalan Ulaş Yurdakul’un koğuşta kalan bir hükümlü grubu tarafından öldürüldüğü’ ve ‘bu olayın hükümlü İbrahim Armağan’ın annesiyle yaptığı ileri sürülen bir telefon kaydının deşifresiyle ortaya çıktığı’ iddiaları anımsatıldı. Komisyon, soruşturma kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında 3686 sayılı İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Kanunu’nun beşinci maddesi uyarınca 10 gün içinde bilgi verilmesini istedi. Bu konuda başlatılan soruşturmanın da anımsatıldığı yazıda, bazı konuların açığa kavuşturulması talep edilerek, şu sorular yöneltildi:



Psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve alt ıslatma problemi olduğu anlaşılan cinayet zanlısı hükümlü Ulaş Yurdakul’un cezaevinde kaldığı yer belirlenirken, bu husus neden gözardı edilmiştir?



Maktul Yurdakul’un bilinen sağlık problemlerinin tedavisi için gerekli tıbbı destek sağlanmış mıdır?



Sürekli dövüldüğü anlaşılan Yurdakul’un, bu durumu neden fark edilmemiş ve gerekli tedbirler alınmamıştır?



Dövme olayını fark ettiği halde bunu gözardı eden infaz koruma memurları ile diğer sorumlular hakkında ne tür bir işlem yapılmıştır?



Hükümlü İbrahim Armağan’ın annesiyle yaptığı telefon konuşmasında dile getirdiği gibi, işlenen cinayette maktule dönük “terörist” algısının bir rolü olmuş mudur? Bu konuda ulaşılan sonuç nedir?



