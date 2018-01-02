Hürriyet duyurdu: Gölcük için umut doğdu

TÜRKİYE, yılda yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret ettiği Bolu Gölcük’ün konaklamaya açılmasına ilişkin ihaleyi Hürriyet’ten öğrendi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın kiracısı konumundaki Bolu Belediyesi, 3 kilometrelik teleferik, bir kilometrelik dağ kızağıyla birlikte 25 bungalov, 19 odalı dağ köşkü ve kır gazinosu kiralanmasını da içeren üç ayaklı projenin ilk etabı için ihaleye çıktı. Hem Bolu halkı hem Türkiye’nin dört bir yanından “Gölcük’ü imara açma” tepkileri yükseldi. Halk el ele zincir oluşturarak, “Gölcük’e dokunma” sloganlarıyla eylem yaptı. Bu tepkilere rağmen Bolu Belediyesi ihaleden vazgeçmedi.

AK PARTİ’YE ŞİKÂYET YAĞDI

İhalenin yapıldığı 19 Aralık’tan itibaren başta Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti olmak üzere ilgili tüm kurumlara Gölcük ihalesinin iptali için çok sayıda başvuru geldi. Tepkiler üzerine ihale dün iptal edildi. Belediye Encümeni’nin aldığı kararda, “Gölcük Tabiat Parkında yapılacak olan İdari Bina, Bungalov Evler ve Gölcük Gazinosu’nun işletmesinde kapsam değişikliği yapılacağından, ihalenin şartları değişeceğinden ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir” denildi. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Hürriyet’e şunları söyledi: “Biz bunu para için değil, Bolu’nun geleceği için yapıyorduk. Tek bir ağaç kesmeden gerçekleştirecektik. Kötü niyetli kişiler, şov peşinde koşanlar oldu. Bu bizi çok üzdü. (Projeden vaz mı geçtiniz sorusuna) Ben öyle bir şey dedim mi? Bu siyasi bir proje değil. Bolu’nun geleceği için bir proje.”

İhalenin iptali için mücadele eden ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan Gölcük Platformu ise dün iptal kararı üzerine “Haklı mücadelemize destek veren başta Bolu halkı olmak üzere, ulusal ve yerel basına, tüm Türkiye kamuoyuna, platform üyelerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Gölcük Platformu olarak süreci takip etmeye devam edecek, oldu bitti ihalelerle doğamızı talan etmelerine izin vermeyeceğiz” diye açıklama yaptı.

PROJE BİZİM YETKİMİZDE

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş ise ihale iptalinin projenin iptali anlamına gelmediğini söyledi. Taş, şöyle konuştu: “İhale iptali belediyenin yetkisinde ama proje iptali değil. Proje bizim yetkimizde ve devam ediyor. Tüm bu bungalov, idare binası, kır lokantası, piknik alanları için tek bir ağaç kesilmeyecek.”

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun ise “Gölcük, çocukluğumun geçtiği yer. Türkiye’ye mal olmuş bir yer. Belediye, doğru bir kararla ihaleyi iptal etti. Hayırlı olsun” dedi.

TOKCAN KAZANMIŞTI

19 Aralık’ta yapılan ihaleye 13 kişi ve firma katılmış ancak ihale, başvurusunu son anda yapan, kamuoyunun 1996’da Avrasya feribotunu kaçırmasıyla tanıdığı Muhammet Tokcan’ın kardeşi Düzceli Kurtuluş Tokcan’da kalmıştı. Kurtuluş Tokcan aylık 116 bin TL teklif vererek ihaleyi kazanmıştı.