Hürriyet Dünyası'nın mutlu günü

Çınar Oskay’ın nikah şahitliğini Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve gazeteci yazar Mehmet Y. Yılmaz ile Bahadır Yılmaz yaparken, gelinin şahidi ise arkadaşı Michell Schonfeld oldu.

Nikah törenine yaklaşık 300 seçkin davetli katılırken, Oskay ile Key birbirlerinin yüzüklerini alkışlar arasında taktı. Oskay, "İki yıl önce tatilde tanıştığımız ve kısa sürede birbirimize aşık olduğumuz ilişkimizi, bundan sonra da hayatımızın her anında birlikte sürdürmeye karar verdik. Bugün dostlarımızın, güzel insanların arasında bu mutluluğu paylaştık. Çok mutluyuz" dedi.