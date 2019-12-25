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Nasıl Yapılır?
AİLE ÖZEL
25.12.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

Ütü kireci nasıl temizlenir?

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Ütü kireci nasıl temizlenir?

Zaman içerisinde biriken ütü kireci nasıl temizlenir? Ütü kirecini temizlemek için kullanabileceğiniz ev yapımı pratik yöntemler nelerdir?

Evimizin demirbaşı ütüler zamanla yeterince ısınmamaya, buharı ilk günkü gibi yoğun çıkmamaya ve bazen de su lekelerine sebep olmalarıyla başlar. Bu sorunların nedeni genellikle de ütüde biriken kireçtir. Kirecin sebebi de kullandığımız suyla ilgilidir. Peki ütü kireci nasıl temizlenir?

Ütü kireci temizleyen pratik yöntemler

- Ütüye koyacağınız suya limon tuzu ekleyin ve kaynatın. Kaynattığınız suyu ütünün su haznesine koyup ütüyü çalıştırın.

- Eşit oranda beyaz sirke ve suyu karıştırarak ütünün su haznesini doldurun. Ütüyü çalıştırıp bekleyin. Sirkeli su karışımı ütünün içindeki kireci çözecektir. Ardından bu suyu dökün.

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- Buhar delikleri tıkanmış olabileceği için bu kısımları da temizlemelisiniz. Pamuklu kulak çubuklarına beyaz sirke döküp buhar deliklerini temizleyin.

- Ütünün kireçlenmesini önlemek için mutlaka kullanma talimatlarına dikkat edin. Ütüyü alırken marka görevlisinin önerilerini dinleyin. Musluk suyu yerine içme suyu kullanmak ütünüzün ömrünü uzatmada etkili olabilir.

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