Hürmüz Boğazı petrol taşımacılığında liderliğini korudu

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2011-2016 arasında Hürmüz Boğazı, küresel petrol ticaretinde stratejik öneme sahip diğer deniz geçiş noktalarını geride bırakarak 6 yıl art arda zirvede yer aldı. Geçen yıl Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama 18,5 milyon varil petrol taşındı.

EIA verilerine göre, Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi zengin petrol kaynaklarına sahip ülkeler tarafından üretilen petrolün yaklaşık yüzde 80'i Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Asya pazarına yöneldi. Bu ülkelerde üretilen petrol Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan ve Singapur gibi enerji talebi yüksek olan ülkelere sevk edildi.

Malezya yakınlarındaki Malakka Boğazı ise 2016'da küresel petrol taşımacılığında en fazla petrol geçişinin gerçekleştiği ikinci güzergah oldu. Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu arasında stratejik öneme sahip Malakka Boğazı'nda geçen yıl günlük ortalama 16 milyon varil petrol sevkiyatı yapıldı.

Akdeniz'i Kızıldeniz' e bağlayan ve günlük ortalama 5,5 milyon varil petrol taşımacılığının yapıldığı Süveyş Kanalı da küresel petrol ticaretinde en fazla tercih edilen üçüncü nokta oldu.

Petrol taşımacılığının diğer bir kritik geçiş noktası ise Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan ve Afrika Kıtası ile Arap Yarımadası'nı birbirinden ayıran Bab'ul Mendep Boğazı oldu. Geçen yıl günlük ortalama 4,8 milyon varil petrol taşımacılığı yapılan boğaz, dünya genelinde en fazla petrol taşınan dördüncü güzergah oldu.

Kuzey Avrupa'da Baltık Denizi'ni Kuzey Denizi'ne bağlayan Danimarka Boğazları ise geçen yıl günlük ortalama 3,2 milyon varil petrol ticaretinin yapıldığı beşinci kritik nokta olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL VE ÇANAKKALE BOĞAZI ALTINCI

EIA verilerine göre, Türkiye'nin İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçen yıl günlük ortalama 2,4 milyon varil petrol taşındı. Böylece, Türk boğazları 2016'da küresel petrol taşımacılığı alanında en fazla geçişinin yapıldığı altıncı geçiş noktası oldu.

İstanbul ve Çanakkale boğazlarında 2011'de günlük ortalama 2,9 milyon varil petrol taşımacılığı yapılırken, bu miktar geçen yıl yüzde 17 azaldı.

EIA'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın petrol taşımacılığında 2000'li yılların ortasından itibaren Baltık Denizi'ne odaklandığı fakat gelecek yıllarda Kazakistan'ın ham petrol üretimini artırması durumunda ülkenin petrol ihracatı için yeniden Karadeniz'i tercih edebileceği belirtilmişti.



