Huriye çetesi şimdilik çöktü

15 bin lira karşılığında kendinden 21 yaş büyük ve evli biriyle, beraber yaşamaya zorlayan öz babası Ahmet G. ve eski kocası Mustafa G. hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Kocasından sürekli şiddet gördüğü için 3 yıl önce boşanan ancak yine şiddete maruz kalan Huriye G. (31) 7 Kasım günü eski kocası Mustafa G. tarafından, 8 Kasım günü ise üvey kardeşi Salih G. tarafından saldırıya uğramıştı.

Huriye G. hastanede tedavi gördükten sonra can tehlikesi olduğu için başsavcılığın kararıyla çocuklarıyla birlikte kadın konuk evine götürüldü. Salih G., adliyeye giderken "Ben erkeğim" diye bağırdı. Kızını 15 bin liraya kuma olarak satmaya çalışan baba ise “Maça geldik, maç oynadık” diye tepki gösterdi.

Bu arada, kendisini istemeyen kadınla para karşılığı evlenmek isteyen Sabit G. de serbest kaldıktan sonra sosyal medyada nargile içerken fotoğraf paylaşıp “Özgürlük kadar güzel bir şey yok” diye altına not düştü.