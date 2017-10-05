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    Hurdaya dönen kamyonetten sağ çıktılar

    Cevdet ŞEN/BERGAMA (İZMİR), (DHA)
    05.10.2017 - 22:19 | Son Güncelleme:

    İZMİR’İN Bergama İlçesi’nde, aynı yöne giden hafif ticari aracın çarpması sonucu şarampole uçup hurda yığınına dönen kamyonetteki 2 kişi, hafif yaralandı.

    Kaza, gündüz saatlerinde Bergama-Kınık karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Bergama’dan Kınık yönüne giden 40 yaşındaki İlhan Levent yönetimindeki 10 TEJ 44 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden Zeki Yavuzgören yönetimindeki plakasız kamyonete arkadan çarptı. Kazada, şarampole uçup, hurda yığınına dönen kamyonetin sürücüsü Yavuzgören ile Mehmet Emin Günışık, hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Kazadan yara almadan diğer araç sürücüsü İlhan Levent gözaltına alındı.

    Etiketler: Bergama İlçesi , Zeki Yavuzgören , kaza , İzmir
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