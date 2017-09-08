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Hürdanış sorularınızı bekliyor

Hürriyet Haber
08.09.2017 - 11:43 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 11:43

Yaz tatilinin ardından Hürdanış yeniden başlıyor. Ayhan Can, her SALI ve CUMARTESİ günleri sizlerden gelecek sorulara yanıt verecek.

Emeklilikten tüketici haklarına, sağlıktan eğitime kadar her konuda sorularınızı Hürdanış’a gönderebileceksiniz. Mali, sağlık ve sosyal güvenceyle ilgili uyarı, bilgi ve önemli duyurular da Hürdanış’ta yer alacak.

Hürdanış sorularınızı bekliyor

Etiketler: AVRUPA , Emeklilik , Hürdanış , Sağlık , sosyal haklar
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