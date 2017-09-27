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    Hurdacıların kavgası sokağı savaş alanına çevirdi

    Hürriyet Haber
    27.09.2017 - 15:43 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 15:43

    Ümraniye'de hurdacılık yapan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Pompalı silahla ateş edilen taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

    Kavga, Ümraniye Şerif Ali Mahallesi Serdivan sokakta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Hurdacılık yapan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

    POMPALI TÜFEKLE ATEŞ EDİLDİ

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşencegruplar taş ve sopalarla birbirlerine saldırdılar. Bir kişi ise pompalı tüfek ile karşı gruba ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere götürüldü. Polis sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

    Hurdacıların kavgası sokağı savaş alanına çevirdi

    SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

    Kavgada fırlatılan taş ve sopalar nedeniyle sokak adeta savaş alanına döndü. Hurdacılara ait bir kamyonet ise atılan taşlar nedeniyle
    zarar gördü. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

    Etiketler: Ümraniye , hurdacı kavgası , kavga
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