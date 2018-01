Hurdacıdan alıyor, evinin garajında yeniden yaratıyor

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Mahmut Denizer, evinin garajında tasarladığı arazi aracının çok beğenilmesi üzerine off road tutkunlarının gözdesi haline geldi. Meslek lisesi mezunu Mahmut Denizer, liseden öğrendiği bilgilerle satın aldığı bir arazi aracını yeniden tasarladı. Denizer’in tasarladığı aracın görenler tarafından beğenilmesi üzerine off roadcılar araç tasarlaması için öneride bulundu. Gelen talepler üzerine arazi aracı tasarlamayı işi haline getiren Denizer, yaklaşık 10 yıldır evinin garajında arazi araçları tasarlıyor. Sıfırdan başlayarak 3 arazi tasarlayan Mahmut Denizer, bugüne kadar yüzlerce de arazi aracını yeniden tasarladı. Türkiye’nin hemen hemen her şehrinde müşterisi olduğunu söyleyen Denizer, en büyük hayalinin ise yaptığı işi büyütmek olduğunu ifade etti.







"DÜNYA ÇAPINDA TASARLADIĞIM 3 ARAZİ ARACIM MEVCUT"

Çalışmaya başladığı ilk günden itibaren 100 civarında arazi aracı tasarladığını ifade eden Mahmut Denizer, "Bu tarz işlere merakla başladım, hobi amaçlı. İlk başta kendime bir araba yaptım. Görenler, beğenenler derken talepler gelmeye başladı. Ben de işi büyütmeye karar verdim ve şu anda Türkiye geneline iş yapıyorum. Sıfırdan tasarladığım dünya çapında tasarladığım 3 arazi aracım mevcut. Öyle ufak tefek olanlar da 100’ü aşmıştır herhalde. Gün içerisinde sabah işe iniyorum. İşime başlıyorum bir fabrika çalışanı gibi. O andaki iş durumuna göre çalışıyorum. Bazen erken bırakabiliyorum çalışmayı" dedi.







"AKLINIZA GELEBİLECEK HEMEN HEMEN HER PARÇASINI KENDİM ÜRETİYORUM"

Yerli üretimi desteklediği için tasarladığı araçların parçalarının yerel üretim olmasına dikkat ettiğini belirten Denizer, "Sıfırdan yaptığım araçları yaklaşık 6 ayda tasarlıyorum. Tasarladığım araçların da donanımına göre değişiyor fiyatları. Bu işin belli bir sınırı yok çünkü. Ne kadar donanım isterseniz fiyat da o kadar yükseliyor. Bu işi yapanların çoğu tasarladıkları aracın parçalarını yurt dışından temin ediyorlar. Ama ben yerli üretimi destekliyorum ve tasarladığım aracın amortisörünü, yayını, aklınıza gelebilecek hemen hemen her parçasını kendim üretiyorum. Yaptığım araçların çoğu parçası yerli oluyor. Sanayide, tornacıda ya da frezede ilettiğim parçaları kullanıyorum" diye konuştu.

"TASARLAMAK DA AYRI BİR ZEVK, ONUNLA OFF ROADA ÇIKIP ARAZİ DE GEZMEK DE AYRI BİR ZEVK"

Arazi araçları tasarladığı kadar off road yapmaktan da büyük zevk duyduğunu vurgulayan Denizer, "Arazi aracını tasarlamak da ayrı bir zevk, onunla off roada çıkıp arazide gezmek de ayrı bir zevk. Bir arkadaş grubumuz var. Yaklaşık 6 araç ile sürekli off road yapmaya çıkıyoruz. Bazen Türkiye genelinden gelenler oluyor ve o zaman 35-40 arabaya kadar çıkabiliyor sayımız. Ama genelde arkadaşlarımızla çıkıyoruz" ifadelerine yer verdi.