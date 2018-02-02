Hurda teşvikine ilişkin ilk açıklama: Satışları sadece yüzde 5 artırır

TOYOTA Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, hurda teşvikine yaptığı açıklamada, “Hurda teşviği uzun zamandır gündemde olan bir konuydu. Önceki yıllarda çıkan hurda teşvikinin sektöre büyük yararı olmuştu.

16 yaş ve üzere otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların ihracı veya hurdaya ayrılması ile ilgili yasayı olumlu buluyor ve destekliyorum. Yeni araç alımında 10 bin lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi şubat ayından başlayarak sektörümüze bir ivme kazandıracaktır. Bu ivmenin yüzde 5 civarında olmasını öngörüyorum” dedi.

Bozkurt şunları söyledi: “Yaşı büyük otomobillerdeki teknoloji ne kullanıcısına, ne de trafikte artık güven vermiyor. Örneğin ABS’si olmayan otomobile hiç kimse binmek istemiyor. Ayrıca; 30-40 yaşındaki otomobiller hem çevreyi kirletiyor, hem de daha fazla yakıt tüketiyor. Fakat aynı zamanda “en azından zorla da olsa çalışan bir otomobilim var” diye düşünenler çoğunlukta olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bu otomobillerin kapsama dahil edilmesi ve yaşlı otomobillere sahip insanların gidip araçlarını teslim etmelerini teşvik edecek sistem her açıdan olumlu sonuçlar doğuracaktır.”