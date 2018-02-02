Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Hurda teşvikine ilişkin ilk açıklama: Satışları sadece yüzde 5 artırır

Hurda teşvikine ilişkin ilk açıklama: Satışları sadece yüzde 5 artırır

Emre ÖZPEYNİRCİ
02.02.2018 - 15:04 | Son Güncelleme:

TOYOTA Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, hurda teşviğiyle ilgili Meclis'e sunulan tasarıyı değerlendirdi.

TOYOTA Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, hurda teşvikine yaptığı açıklamada, “Hurda teşviği uzun zamandır gündemde olan bir konuydu. Önceki yıllarda çıkan hurda teşvikinin sektöre büyük yararı olmuştu. Hurda teşvikine ilişkin ilk açıklama: Satışları sadece yüzde 5 artırır
16 yaş ve üzere otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların ihracı veya hurdaya ayrılması ile ilgili yasayı olumlu buluyor ve destekliyorum. Yeni araç alımında 10 bin lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi şubat ayından başlayarak sektörümüze bir ivme kazandıracaktır. Bu ivmenin yüzde 5 civarında olmasını öngörüyorum” dedi.

Bozkurt şunları söyledi: “Yaşı büyük otomobillerdeki teknoloji ne kullanıcısına, ne de trafikte artık güven vermiyor. Örneğin ABS’si olmayan otomobile hiç kimse binmek istemiyor. Ayrıca; 30-40 yaşındaki otomobiller hem çevreyi kirletiyor, hem de daha fazla yakıt tüketiyor. Fakat aynı zamanda “en azından zorla da olsa çalışan bir otomobilim var” diye düşünenler çoğunlukta olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bu otomobillerin kapsama dahil edilmesi ve yaşlı otomobillere sahip insanların gidip araçlarını teslim etmelerini teşvik edecek sistem her açıdan olumlu sonuçlar doğuracaktır.”

Etiketler: Ali Haydar Bozkurt , hurda teşvikleri , gazetehaberleri
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri