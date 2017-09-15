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    Hurda minibüsteki yaşamın ardında servet yatıyormuş

    Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
    15.09.2017 - 11:51 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 12:47

    BURSA’nın İnegöl ilçesi'ne bağlı Soğukdere Mahallesi'nde Kurban Bayramı arifesinde çıkan yangında evlerinin yanması ile sokakta kalan ve minibüste yaşamını sürdüren 4 kişilik ailenin mal varlığı dudak uçuklattı.

    İnegöl İlçesi Soğukdere Mahallesi'nde Remziye ve Cavit Bali çiftinin oturdukları ahşap ev, geçen Kurban Bayramı arife günü çıkan yangın sonucu tamamen yandı. Baktıkları 10 koyundan başka hiçbir gelirleri olmadığını söyleyen 2 çocuklu aile sokakta yatmaya başladı. Bali Ailesi'nin yaşadıklarına üzülen Maden Köyü'nde oturan bir kişi, hurda olan minibüsünü ev olarak kullanmaları için onlara verdi.

    Hurda minibüsteki yaşamın ardında servet yatıyormuş

    Bali çifti, komşularından aldıkları yorgan ve yatak ile bu minibüse yerleşip çocukları 17 yaşındaki Yücel ve 8 yaşındaki Alperen Bali ile burada yaşamaya başladı.

    ARAZİ, BAHÇE, EV, 3 OTOMOBİL, TRAKTÖR VE KOYUN SÜRÜSÜ

    Bali Ailesi'nin yaşadıklarının basında yer almasından sonra Bursa Valisi İzzettin Küçük'ün talimatı ile minibüste yaşayan aileye yardım edilmesi için İnegöl Kaymakamlığınca araştırma yapıldı. Yapılan araştırmanın sonunda ailenin 2015 model bir traktör, 3 otomobil, 50 dönüm arazi, meyve bahçeleri, 60 küçükbaş hayvan ve İnegöl merkezde bir eve sahip olduğu ortaya çıktı.

    Hurda minibüsteki yaşamın ardında servet yatıyormuş

    Ailenin bu mal varlığı nedeniyle, devletin sosyal ve yardım kuruluşlarının yardım etme kriterlerine uymadığı bildirildi. Aile kendilerine ait mal varlıklarının olduğunu fakat bunları borçla aldıklarını söyledi.

    Hurda minibüsteki yaşamın ardında servet yatıyormuş

     

     

    Etiketler: cavit bali , hurda minibüs , bursa
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