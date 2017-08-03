Humus'ta 'çatışmasızlık bölgesi' kuruldu

Rusya ve Suriyeli muhalifler Humus kentinin kuzeyinde yeni bir çatışmasızlık bölgesi kurulması için anlaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konashenkov, Rus devlet televizyonu Rossiya 24 TV'de yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasının bugün TSİ 12.00'de başlayacağını ve 147,000'den fazla kişinin yaşadığı 84 yerleşim birimini içerdiğini belirtti.