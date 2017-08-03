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    Humus'ta 'çatışmasızlık bölgesi' kuruldu

    Hürriyet Haber
    03 Ağustos 2017 - 11:06Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 11:07

    Rusya ve Suriyeli muhalifler Humus kentinin kuzeyinde yeni bir çatışmasızlık bölgesi kurulması için anlaştı.

    Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konashenkov, Rus devlet televizyonu Rossiya 24 TV'de yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasının bugün TSİ 12.00'de başlayacağını ve 147,000'den fazla kişinin yaşadığı 84 yerleşim birimini içerdiğini belirtti.

    Etiketler: rusya , suriye , rus
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