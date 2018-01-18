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Hummel: O tişörtleri beraber tasarladık

Ceren BOZTEPE
18.01.2018 - 00:28 | Son Güncelleme:

FUTBOLU bıraktıktan sonra, katıldığı bir TV yarışması ile adından söz ettiren Serhat Akın, Danimarkalı spor giyim markası Hummel’a kendi tasarladığı ‘boğa logo’lu tişörtleri izinsiz kullandığı gerekçesiyle dava açmıştı.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Hummel’ın Türkiye CEO’su Zeynel Akbulut, “Yarışma sırasında bu tişörtleri beraber tasarladık. Hummel o zaman yarışmaya sponsordu. Ancak kendisi yarışma bittikten sonra bizden komisyon istedi. Yarışmadan önce böyle bir konu hiç yoktu. Bununla ilgili olarak herhangi bir rakam söylemedi. Kazancımızın yüzde 10’unun vermeyi önerdim fakat kabul etmedi. Biz satışa başladıktan sonra komisyon istemeye başladı. Dava umurumda değil ancak kendisini böyle bir markayı kullanarak gündeme getirmeye çalışmasını kabul etmiyorum” dedi.

300 MİLYON LİRA

Markanın Türkiye pazarına 2010’da girdiğini hatırlatan Akbulut, şu bilgileri verdi: “Hummel olarak son iki yılda açtığımız 45 mağaza ile toplam mağaza sayısını 165’e çıkardık. Ciromuz 300 milyon liraya ulaştı. Son 5 yılda spor giyim pazarında yüzde 50’nin üzerinde büyüdük. Bu başarılarımızın ardından Hummel International, Asya, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’yı içeren çok geniş bir bölgedeki perakende yapılanmasının yönetimini Türkiye Hummel’a bırakma kararı aldı. Gurur duyuyoruz. 100 yıllık bir marka gelip Türkiye’den küreselleşmeye çalışıyorsa bizim ve çalışanlarımızın başarısıdır. 5 yıl içinde yaklaşık 30 ülkeye yayılmış olacağız.”
Hummel Dünya CEO’su Allan Vad Nielsen ise, “Türkiye bizim için çok büyük bir pazar. Bu yüzden hiç vazgeçmedik. Türkiye’nin istikrarına güveniyoruz” diye konuştu.

Etiketler: serhat akın , gazetehaberleri
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