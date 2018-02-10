Hülya Koçyiğit'ten tartışılan sözler: 'Bu ülkede baskı yok, aksine herkes fazla özgür'

Koçyiğit'e sorulan sorular ve cevapları şöyle:

- Hükümete yakın olduğunuzu açıkladığınız için çok eleştirildiniz.

Defalarca çok net biçimde açıkladım; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ben çok başarılı buluyorum. Ben her zaman dürüst oldum. Eleştiriye de açığım. İsteyen istediğini söylesin.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sevmenizin ana nedeni ne?

Sevmekten öte takdir ediyorum. Çok da destekliyorum. Ama eğitimin düzeltilmesi konusunda kendisinden beklentimiz var. Sanat konusunda da daha büyük teşviklere ihtiyaç duyuyoruz.

BU ÜLKEDE KİMSE BASKI ALTINDA DEĞİL BİLAKİS HERKES FAZLA ÖZGÜR

- Şu an Türkiye’yi nasıl buluyorsunuz?

Söylenildiği kadar baskı olduğunu düşünmüyorum. Bundan daha açık bir toplum görmedim ben. Bir kere böylesine bir iletişim çağında yaşarken, sosyal medya hayatımızın bu kadar içindeyken kim kendini baskı altında hissedebilir ki? Kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür. Çok fazla atıp tutuyorlar.

- CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’nü çok inandırıcı bulmadığınızı söylemiştiniz.

Kemal Kılıçdaroğlu birçok hayati konuda sesini çıkarmayıp kendi milletvekili Berberoğlu hapse girince “Adalet istiyorum” dedi. Daha sonra birileri kendisine “Herkes için adalet” istemesini söyledi. Oysa Kılıçdaroğlu kendi milletvekili için yürüyüşe, yola çıkmıştı. Keşke sadece bu konu için değil, herkesi ilgilendiren genel konular için yola çıksaydı demiştim. O da yanlış anlaşıldı.

- Afrin Harekatı’na bakışınız nedir?

Afrin bir mecburiyet. Bıçak kemiğe dayanmıştı. Başka türlü hareket edemezdik. Hem de hakkımız bu. Çünkü tecavüze uğruyoruz. Terörden kimse bizim kadar çekmemiştir. Artık yeter. Bir de insanın gücüne gidiyor. NATO ülkesiyiz, Amerika’nın dostuyuz. Ama Amerika bize düşmanlık yapan PKK’ya destek veriyor. Tüm bunlar insanı isyan ettiriyor. Şu an yaptığımız haklı bir meşru müdafaa. Ayrıca 3,5 milyondan fazla mülteci var ülkemizde. Onlar da inşallah kendi ülkelerine yavaş yavaş döner. Dönebilmeleri için onlara zemin de hazırlıyoruz. Tıpkı Fırat Kalkanı’nda yaptığımız gibi. O çok başarılı bir operasyon. Oraya insanlar döndü ve hayat başladı. Aynı şeyi burada da yapmak mümkün. Sınırımız ne kadar güvenli olursa biz de o kadar huzurlu oluruz.

- Sanatçıların ‘Afrin Bildirisi’ için ne diyeceksiniz?

Milletçe böylesine önemli bir konuda haklı bir müdafaa yaparken bu bildirinin sırası değildi.

- ‘Akil İnsan’ olduğunuz için de bir kesim sizi çok eleştirmişti.

PKK terörü ayrı şey, Kürt halkıyla barışmak, onlara yıllarca verilmeyen haklarını teslim etmek ayrı şey. Bu konuda elimi taşın altına koyduğum için hiç pişman değilim. Elçiye zeval olmaz.

- Başkanlık sistemine nasıl bakıyorsunuz?

Onun da Türkiye için gereklilik olduğuna her geçen gün biraz daha ikna olmaya başladım. Çünkü başkanlıkla yönetilen ülkelerde çok daha kolay hareket edilebiliyor. O konuda da ‘Evet’çiydim. Önemli bir sistem değişikliği. Yeni şeyler hep ürkütür. Ama zamanla “İyi ki böyle yapılmış” diyeceğimiz günler gelecek.

- Sanatçılar muhalif olmalı mı?

Sanatçı dürüst olmalı.

GÜN GELECEK HERKES TAYYİP BEY'İ TAKDİR EDECEK

Yaptıklarından dolayı bir gün herkes Erdoğan’ı takdir edecek. “İyi ki üçüncü havalimanı yapıldı yoksa perişan olacaktık” diyecek herkes. “Kim yaptırdı bunu?” dediklerinde ise Recep Tayyip Erdoğan döneminde yapıldığını anlayacaklar.