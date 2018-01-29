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    'Türkiye'nin göz yummasını beklemek akıl kârı değildir'

    Hürriyet Haber
    29.01.2018 - 12:19 | Son Güncelleme:

    Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Türkiye'nin sınırında ve yanı başında bir terör devletinin kurulmasına göz yummasını beklemek, izin vermesini beklemek akıl kârı değildir" dedi.

    Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın sözlerinin satır başları şöyle:

    Sınırlı olsun, süreli olsun diyenlere söylüyoruz. Bu harekat zaten kapsamı belli bir harekat. Terör örgütleri ve teröristlerdir, yani bu bölgedir. Ne kadar sürecek? Son terörist etkisiz hale getirilinceye, bölgede istikrar sağlanıncaya ve oradaki insanlar barışın tadını tadıncaya kadar bu devam edecektir.

    Buna bizim bir süre tayin etmemiz mümkün değildir. Bu süreyi, Zeytin Dalı harekatının başarıya ulaşması belirleyecektir. Harekatın kısa bitmesini isteyenlerden bizim de istediğimiz. O zaman bu beslediğiniz teröristlere verdiğiniz silahları derhal toplayın.

    Türkiye'nin sınırında ve yanı başında bir terör devletinin kurulmasına göz yummasını beklemek, izin vermesini beklemek akıl kârı değildir.

    Bizim bu harekatı toprak kazanmak için yapmadığımızı herkes biliyor. Suriye devletine, toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine ve egemenliğine saygı ilkesi içinde yapmıştır. Türkiye işgalci değildir, bölgede kalıcı hiç değildir.

     

    Etiketler: son dakika
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