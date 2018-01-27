Hükümetten sürpriz ‘Avrupa Sosyal Şartı’ atağı

Tasarıyla, “örgütlenme hakkı” başlıklı 5. maddedeki çekince de, “TSK, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfında” bulunan personel kapsam dışında tutulmak kaydıyla kaldırılıyor. Anayasa Mahkemesi’nin daha önce emniyetteki sivil çalışanlarla ilgili kararını da anımsatan uzmanlar, “Aslında Türkiye’nin imzaladığı 87 ve 98 sayılı İLO sözleşmeleri asker ve polis dışında tüm çalışanlar için bu hakkı öngörüyor.

Ancak uygulamada bazı farklılıklar olabiliyordu. Örneğin, emniyet sınıfı deyince sivil çalışanlar da yasak kapsamında değerlendiriliyordu, ancak yargı bu konuda gerekli düzeltmeyi yaptı. Şimdi bu adımla, yargının kararları da dikkate alınarak bu hakkın kapsamının geniş anlamda değerlendirildiği anlaşılıyor” dediler. Bu adım, kapsam dışında tutulanlar arasında sayılmaması nedeniyle MİT’in yanı sıra gardiyanların da aralarında bulunduğu bugüne kadar bu haktan yararlanmalarının önünde sınırlar bulunan çalışanlara da örgütlenme hakkı sağlayabileceği yorumlarına da yol açtı.

‘TOPLU PAZARLIK’ ÇEKİNCESİ

Tasarıyla “toplu pazarlık hakkı” başlıklı 6. maddenin ilk üç fıkrasındaki çekinceler de kaldırılıyor. Tasarıda, Meclis’ten geçirilen hakemlik uygulamasının, çalışanlar ile işverenler arasındaki toplusözleşme görüşmelerindeki uyuşmazlık durumunda uzlaştırma sisteminin teşvik edilmesini öngörün bu madde ile uyumlu olduğu belirtildi.