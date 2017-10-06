‘Hükümetten bazıları intikam peşinde’

Türkiye’deki görev süresinin dolması nedeniyle İstanbul’da bir grup basın mensubuyla bir araya gelen John Bass konuşmasının başında İstanbul’daki ‘ciddi’ medya organlarının temsilcileriyle buluşmayı istediğini belirtti.

Bazı medya organlarının davet edilmediğine dikkat çeken Bass, “Burada değiller çünkü onları temel gazetecilik etiğini izlemedikleri ve kurguyu tercih etmeleri nedeniyle medya temsilcileri olarak göremiyorum” diye konuştu.

Daha sonra konuşmasını casusluk suçlamasıyla tutuklanan İstanbul Başkonsolosluğu’nun yerel görevlisi Metin Topuz’a getiren Bass, “Kendisine yöneltilen suçlamaların dayanıksız olduğuna ve bu suçlamaları destekleyecek delillerin ortaya çıkmayacağına inanıyorum” ifadesini kullandı.

DAVETE İPTAL

Bu arada Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bass’ın toplantısına davetli olmasına karşın dün sabah Elçilik sözcüsünün arayarak davetin, gazetenin dünkü manşeti gerekçe gösterilerek iptal edildiğini ilettiğini belirtti.

‘BUNLAR NORMAL ZAMANLAR DEĞİL’

JOHN Bass, Türkiye’ye ilişkin gözlemlerini aktarırken de şöyle konuştu: “Bunlar normal zamanlar değil. Türkiye gibi bir ülkenin bu kadar uzun bir süre olağanüstü hal altında yaşaması alışılmadık bir durum. Parlamenter faaliyetlerin uygulanmasına getirilen onca değişiklikle birlikte biz de Türkiye’nin diğer dost ve müttefikleri olarak ilgi ve biraz da endişeyle durumun nasıl gelişeceğini izliyoruz.”

Bass bir soru üzerine davanın seyri nedeniyle darbe girişiminin sorumlularıyla ilgili görüşünü doğrudan açıklayamayacağını belirtirken, “Toplumda Gülen ve örgütünün darbe girişimini gerçekleştirenlerden olduğuna dair güçlü bir kanaat var; bundan etkilendiğimi söylemeliyim” dedi.