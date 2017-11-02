'Hükümeti yıkmaya teşebbüs' tutuklaması

BARKEY’LE İRTİBAT İDDİASI

Sevk yazısında, Kavala’nın, “Hükümeti ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye yönelik ayaklanma olan ve tüm terör örgütlerinin (FETÖ/PDY, PKK/KCK, DHKP/C, MLKP) aktif katıldığı ve destek verdikleri, kamuoyunda ‘Gezi olayları’ olarak bilinen eylemlerin yöneticisi ve organizatörü olduğu, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimiyle ilgili 15-16 Temmuz 2016’da Büyükada Splendid Otel’de yapılan darbe teşebbüsü sürecinde darbenin organizatörlerinden Henry Jack Barkey ile yabancı uyruklu kişi ve kişilerle olağanın ötesinde yoğun irtibat kurarak darbe teşebbüsüne katılmak suretiyle Anayasal düzeni cebir ve şiddet yöntemleri ile değiştirmek suçunu işlediğine dair bulgu ve delillere ulaşıldığı” ifadelerine yer verildi.



Kavala atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, delillere etki etme ihtimali ve kaçma şüphesi gerekçesiyle dün sabaha karşı tutuklandı.



EŞİ: KARAR ENDİŞE VERİCİ

Osman Kavala’nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra Kavala, “Sözkonusu karar endişe vericidir. Zira, tutuklama kararı için kullanılan ‘iletişim tespit tutanakları ve fiziki takip tutanakları’ FETÖ/PDY mensubu kamu görevlilerinin görevde olduğu dönemlere aittir ve bu uygulamalara dayandırılan her türlü karar, yargılanan bir dönemi açıkça meşrulaştırmaktadır” dedi.



