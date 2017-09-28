Hükümete ciddiyet çağrısı

BU KAÇINCI YANILMA SAYIN ERDOĞAN

“AK Parti’nin uzun zamandır bölgede yürüttüğü Ortadoğu politikası iki büyük kayba sebep oldu. Devletler açısından Türkiye Cumhuriyeti kaybıdır. Halklar açısından da Türkmenler kaybetmiştir. Sayın Erdoğan çıktı, ‘Biz Barzani’nin bu noktaya geleceğini tahmin etmiyorduk, yanılmışız’ dedi. Bu kaçıncı yanılma Sayın Erdoğan. Okul öğrencisi olsa bu kadar yanılana tasdikname verirlerdi.



Anayasa referandumu sırasında, ‘Tek adam rejimine gidiyoruz’ demiştik. ‘Tek adam ya yanılırsa, hata yaparsa’ demiştik. Ne kadar haklı olduğumuz nasıl ortaya çıktı. Hükümete önce ciddiyet tavsiye ediyoruz. Bir taraftan ‘Vanayı keseceğim’ diyeceksin, öbür taraftan Bakan ‘Ekonomik ambargo olmaz’ diyecek. Meclis’te konuşma yapan Bakan’ın, ‘savaş’ anlamına gelecek ifadeler kullanacak, öbür taraftan Başbakan ‘Ne savaşı’ diyecek. Böyle ciddiyetsiz politikalarla hangi yaptırımları söylerseniz söyleyin başarılı olamazsınız.”



Tezcan, “Partimizin avukatı Celal Çelik 12’nci gün halen gözaltında. Bu gözaltı değil gözdağı operasyonudur” dedi.



BİR İZAHAT BORCUN VAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın istifası çok ilginçtir. İstifa nedenini söylemedi. Anlıyoruz ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın istifası ikinci saray darbesidir. Birincisinde Davutoğlu, ikincisinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı istifa ettirildi. 15 milyon nüfuslu bir şehrin belediye başkanısın, 30 haneli köy muhtarı değilsin. Topluma bir izahat borcun var.