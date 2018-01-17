Hükümete 5 FETÖ sorusu

‘MOR BEYİN’ ALEVLENDİRDİ

“TÜRKİYE deyim yerindeyse yeni bir istiklal müdafaasının içindedir. Mor Beyin karmaşası tartışmaları alevlendirmiştir. Örgüt kripto yüzleri perdelemek için oyun kurmaktadır. Böylesi bir durum FETÖ’yle mücadele sürecine kasteden bir savrulma halidir. Eğer bir masum şu anda FETÖ iftirasıyla pençeleşiyorsa bundan ‘insanım’ diyen herkes zarar görecektir. At iziyle it izinin karışması devlete güveni zedeleyecektir. Ne yapacaksak bunları hukuk içinde kalarak gerçekleştirmek durumundayız.

CUMHURBAŞKANI KAFA YORAR

FETÖ’yle mücadelede cevabını aradığımız sorular şu şekildedir:

1- FETÖ’yle mücadelede devlet aklı topyekün devrede midir? Yoksa kısıtlı sayıda devlet ve siyaset adamının gayret ve çabasıyla mı süreç ilerlemektedir?

2- FETÖ’yle mücadelenin bir stratejisi var mıdır?

3- Fikri temelleri, milli hedefleri, hukuki sınırları berrak bir zihin ve siyasi kavrayışla belirlenmiş midir?

4- Bu terör örgütüyle mücadelenin öncelikleri nedir?

5- Biriken sosyal maliyeti, devlete karşı yükselen önyargıları, toplumsal tabana yayılan mağduriyetleri nasıl bertaraf edeceğiz? İnanıyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanı da bunları düşünüyor ve üzerinde kafa yoruyordur.

ŞÜPHELİ İTİRAFÇILIK YARIŞI

Diğer taraftan, yargı organları arasında karmaşa birbirinin kararlarını tanımama eğilimi hâkimdir. Bu tablo yanlıştır, şüphe ve endişeleri arttıracaktır. Kripto damarın aktif müdahalesiyle millet, adalet kurumlarına inanç ve desteğini sorgulamaya başlamaktadır. Bir gün kahraman ilan edilen, diğer gün hain olmaktadır. Bu itirafçılık yarışının kuşkulu yanları oldukça fazladır.

ABD’nin YPG aşkı kara sevdaya dönüşmüştür. Terör örgütlerine sözde ordu kurdurulması ne demektir? ABD’nin Vahşi Batı saplantısından, beli silahlı kovboylardan müteşekkil çete mantığından kurtulamaması ayıptır, ahlaksızlıktır. Sözde Kuzey Suriye Federasyonu’nun inşası hızlanmıştır. Afrin’e bir şafak vakti girip, teröristlere Türk milletinin demir yumruğunu göstermek helal-i hakkımızdır.

DALA KONMUŞ PAPAĞAN

Türk-Kürt ayrımını kaşımak kanlı bir cinayettir. MHP’yi kim Kürt düşmanı gösteriyorsa, bilinmelidir ki, alçaktır, haindir, sütünde haram, kanında irin vardır. Kürt kökenli kardeşlerimiz vatandaşımız, kardeşimiz, kader ortağımızdır.

İttifak diyorum, PKK kıvranıyor. CHP’nin marazi sözcüleri binmişler bir alamete, gidiyorlar kıyamete. Bazen acıyayım diyorum, sevinsin fukaralar istiyorum, biraz oynasınlar diye düşünüyorum; ama abartıyorlar, film çevirip, iftira tekeri döndürüp sabrı zorluyorlar. Bardağı taşırdıklarında, dala konmuş papağana dönüyorlar.”