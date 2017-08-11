Hükümet ve CHP birlikte 'dur' dedi... Cennet kurtuluyor

Keşan İlçesi'nin Mecidiye Köyü'nün Saros Körfezi kıyısındaki ormanlık alan 2006 yılında Kütür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi', 2010 yılında ise 'Saros Körfezi Özel Koruma Bölgesi' olarak ilan edildi. Buna rağmen Türkiye ve dünyadan dalış yapmak için grupların akın ettiği Saros Körfezi'nde denize yaklaşık 500 metre mesafede bulunan ormanlık alanlarda taş ve kalker ocakları art arda açılmaya başlandı. Saros'un yeşil kıyıları, ormanlık alanları tahrip edilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mart ayı başında bölgedeki kalker ocakları için, 'ÇED raporu gerekli değildir" kararı verdi. Karar üzerine Saros Körfezi Mecidiye Turizm ve Çevre Kültür Varlıklarını Koruma Derneği, avukat Bülent Kaçar aracılığıyla Edirne İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma talebiyle başvurdu. Mahkeme, verdiği ara kararda 'ÇED raporu gerektiği' yönünde ara karar verdi. Dava devam ederken, bazı firmalar aynı bölge deniz kıyısında ormanlık alanda iki yeni kalker ocağı açmak için bakanlığa başvurdu.

SAROS KURTULUYOR

CHP Edirne Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Erdin Bircan, konuyu gündeme getirip, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na itirazda bulundu. Edirne'nin Keşan İlçesi'nde parti teşkilatında basın toplantısı düzenleyen Bircan, bakanlığın Saros Körfezi'ndeki kalker ocaklarına 'dur' dediğini ve yeni başvurulara da izin vermeme kararı aldığını açıkladı. Uzun yıllar Mecidiye’de açılan taş ocaklarının kangren haline geldiğini belirten Bircan şunları söyledi:

"Mecidiyemizin harika doğası yok olmaktadır. Mecidiye’de insanların sağlığı, canları tehlikeye düşmüştür. Yüzlerce kamyon, patlamalar doğa harikası bir yerleşim yerimizi yaşanamaz hale getirmiştir. Dün Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çevre Komisyonu Başkanı, Çevre Komisyonu Üyeleri, Bakanlığın ilgili bürokratları ile Tekirdağ'da bir araya gelerek yine Mecidiye taş ocakları konusunda bu katliam için bakanlığın ve bağlı birimlerin izin vermemesi gerektiğini anlattım. Sayın bakan, sayın valimiz de oradaydılar, Orman ve Su İşleri İl Müdürü'ne ve ilgili bürokratlara, bundan sonra Mecidiye'de hiçbir taş ve kalker ocağına izin verilmeyeceğinin talimatını verdi. Orman Genel Müdürünü de arayan Bakan Veysel Eroğlu talimatını yineledi. Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez'den bakanla görüşmesinden hemen sonra 'Mecidiye Köyü, Saros Körfezi'nde Bakanlığımızca yeni izin verilmemektedir' açıklaması tarafıma e-posta yolu ile iletildi."