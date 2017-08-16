Hükümet üç ay daha uçma garantisi verdi

BAŞBAKAN Angela Merkel, koalisyon ortağı Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel’le görüşerek, seçim kampanyasının ortasında ve tatil döneminde Air Berlin yolcularını ortada bırakmamak için alınacak önlemleri görüştü. Görüşmeye Maliye Bakanı Schaeuble ve Ekonomi Bakanı Zypries de katıldı. Lufthansa Havayolları Başkanı Carsten Spohr, Air Berlin’in bir bölümünü almaya hazır olduklarını belirtti. Kartel Dairesi’yle sorun yaşanmaması için pazarlığa Easyjet havayolu da dahil edildi.

Alman hükümeti yolcuların ortada kalmaması için Air Berlin’in uçuşlarını üç aylığına garanti altına alacak 150 milyon euro kredi güvencesi verdi.

Air Berlin’den yapılan açıklamada satın alınmış biletlerin geçerli olduğu belirtildi ve yolcuların halen bilet almaya devam edebilecekleri vurgulandı. Air Berlin yönetimindeki Eurowings seferlerinin de devam edeceği belirtildi.