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Hükümet üç ay daha uçma garantisi verdi

BERLİN
16 Ağustos 2017 - 10:04Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 10:04

İflasını açıklayan Almanya’nın ikinci büyük havayolu şirketi Air Berlin’den bilet satın almış yolcuların ortada kalmaması için hükümet, 150 milyon euro kredi garantisi verdi.

BAŞBAKAN Angela Merkel, koalisyon ortağı Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel’le görüşerek, seçim kampanyasının ortasında ve tatil döneminde Air Berlin yolcularını ortada bırakmamak için alınacak önlemleri görüştü. Görüşmeye Maliye Bakanı Schaeuble ve Ekonomi Bakanı Zypries de katıldı. Lufthansa Havayolları Başkanı Carsten Spohr, Air Berlin’in bir bölümünü almaya hazır olduklarını belirtti. Kartel Dairesi’yle sorun yaşanmaması için pazarlığa Easyjet havayolu da dahil edildi. 

Alman hükümeti yolcuların ortada kalmaması için Air Berlin’in uçuşlarını üç aylığına garanti altına alacak 150 milyon euro kredi güvencesi verdi.
Air Berlin’den yapılan açıklamada satın alınmış biletlerin geçerli olduğu belirtildi ve yolcuların halen bilet almaya devam edebilecekleri vurgulandı. Air Berlin yönetimindeki Eurowings seferlerinin de devam edeceği belirtildi.

Etiketler: Air Berlin , ALMANYA , Angela Merkel
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