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    ‘Hükümet Ortadoğu çatışmasında dikkatli ve barışçıl olmalı’

    Hürriyet Haber
    05.11.2017 - 20:34 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suudi Arabistan, Lübnan ve İran merkezli gelişmelerin büyüme eğilimi taşıdığını belirterek, Türkiye’nin dikkatli ve barışçıl bir politika izleyip bölgede yeni bir çatışmanın çıkmasını önlemek yönünde tutum alması gerektiğini söyledi.

    Hürriyet’e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu şu görüşleri dile getirdi:

    “Ortadoğu’daki gerilim büyüme eğilimi taşıyor. ABD, Rusya gibi bölge dışı güçlerin de devreye girmesiyle adeta bir egemenlik paylaşımı süreci başladı. Bölgede patlayacak her silah Türkiye’yi etkiler. Türkiye’nin çıkarı da bölgede yeni bir çatışmanın çıkmasını önlemeye katkı vermeyi gerektirir. Türkiye’nin bu çatışmaya taraf olmadan, dikkatli ve barışçıl politika izlemesi lazım.

    Bu başarılırsa, Türkiye bölgede yeniden etkili ve güvenilir hale gelebilir. Türkiye yakın geçmişte Irak-İran savaşında bunu yapabilmişti. O zaman tarafsız ama aktif politikayla savaşan iki komşusunu hatta birbiri nezdinde temsil etmişti. Son yıllarda Türkiye’nin Ortadoğu’daki görünümü yıpranmış olsa da, mevcut gerilime yönelik akılcı bir tutumla bu güven yeniden tesis edilebilir.”

    Etiketler: kılıçdaroğlu , chp , gazetehaberleri
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