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    Hükümet 208 gün sonra kuruluyor

    İHA
    09.10.2017 - 14:59 | Son Güncelleme:

    Hollanda’da 208 gündür süren koalisyon görüşmelerinin ardından dört parti hükümetin ana hatları konusunda uzlaşmaya vardı.

    SEÇİMİN üzerinden geçen 208 gün sonra Özgürlük ve Demokrasi için Hal Partisi (VVD), Hıristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokratlar 66 ve ChristenUnie müzakerecileri bir karar taslağında anlaştı. Anlaşma Hollandalı siyasetçi Gerrit Salmon tarafından açıklandı. Anlaşmanın salı günü onaya sunulacağı öğrenildi.

    Hollanda’da hükümeti kurma çalışmaları, en son 40 yıl önce bu kadar uzun sürmüştü. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana hükümetin kurulamaması rekoru 1977’de Van Agt hükümetine ait. Hükümeti kurma çalışmaları 1977’de 208 gün sürmüştü.

    Etiketler: Hollanda , Hükümet , koalisyon
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