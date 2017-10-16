Hukuk bölümünde okumak isteyen öğrenciler, bu bölümün sözel ya da eşit ağırlık alanlarından hangisinde alım yapacağını öğrenmek istiyor. Sınav sisteminde meydana gelen değişimlerle birlikte Hukuk sözel mi eşit ağırlık mı sorusunın cevabı merak konusu oldu. İşte, YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın konuyla ilgili yapmış olduğu açıklama

HUKUK SÖZEL Mİ EŞİT AĞIRLIK MI?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, yeni sınav sistemini anlatırken bölümlerin alan değişikliği konusuna değindi. İşte, Yekta Saraç'ın o açıklaması;

"Bu yeni sınav sisteminin LYS’lerden en büyük farkı puan türlerinin alt puanları olmayacak. Örneğin LYS’de sayısal puan türünde (MF) de 4 farklı puan türü vardı. Adaylar girmek istedikleri bölümlere göre bu puan türleriyle tercih yapıyordu. Örneğin tıp ve mühendislik sayısal (MF) puanının farklı puan türlerinden öğrenci alıyordu. Hukuk ya da işletme yine eşit ağırlık (TM) puanından ama farklı türlerinden öğrenci alıyordu. Bu yeni sistemde ise aynı puandan öğrenci alacak."

Hukuk bölümü TM alanından öğrenci almaya devam edecek.