SAVUNMA…

Sivok’un sakatlanmasıyla planlar alt üst olmuştu…

Çünkü Schuster’in kurguladığı sisteme en uygun isim Sivok’tu…

Yanında da bir Toraman eşleşmemesi savunmayı tadından yenmez hale getirecekti…

Bir aylık dönem içinde iki oyuncunun da arka arkaya yaşadığı sakatlıklar neler olabileceklere işaret gibiydi…

Oynanan tüm maçlarda rakibe verilen sayısız gol fırsatına set çeken Hakan ve Cenk yıldız olarak parlasa da bölgenin eksiklikleri özellikle üst düzey maçlarda sorun çıkartabilecek cinsten…

Zapo ve Ferrari birbirinden zıt kutuplarda oyuncular…

Zapo, süratli, zaman zaman hücuma destek olabilen ve savunmayı öne taşıyabilen tipte bir oyuncu…

Tam Schuster’in istediği tarzda, ama işin kötü tarafı Zapo, Beşiktaş’ta oynayabilecek yeterliliğe sahip değil…

Her zaman istenileni verebilmesi çok zor…

Hata yapma olasılığı yüksek!

Ferrari ise tipik bir İtalyan, ceza sahası üstünde kurulabilecek savunmada her müdahalesi yerinde olur. Pozisyon dahi vermeyebilir…

Mustafa Denizli’nin sisteminde bu nedenden ötürü hep kilit rol oynadı…

Ama Schuster savunmayı orta alana çektiği için arkasına atılan her top büyük tehlike yaratıyor…

Süratli değil, arkasında geniş alan bıraktığı için zamanlama hataları yapıyor…

İstanbul Belediye maçında yaptığı hataların kaynağında da Schuster’in sistemine uyumsuzluk yatıyor…

Zapo ve Ferrari ikilisinin tek ortak özelliği; top kullanma yetenekleri çok zayıf…

Büyük bir olumsuzluk…

Oyunu savunmadan kurmayı planlayan bir takım için kabul edilemez bir durum…

Eldeki diğer oyunculardan İbrahim Toraman bölgenin şuanda bankosu…

Yanına koyulacak futbolcunun Toraman’ın tamamlayıcısı olması gerekiyor…

İbrahim canla başla mücadele etmesine rağmen eksikleri var…

Hava toplarına hakim ama yerden müdahalelerde geç kalıyor…

Çabuk değil, ağır kalıyor…

Karabük’te tam anlamıyla hazır değildi. Fakat, Emenike’nin tur bindirmelerini es geçmemek gerekiyor…

Büyük oranda Schuster’in planlamasında Karabük’te de birlikte oynattığı Zapo ve İbrahim Toraman var…

Zapo’yu oynatma nedeni çok basit. Çabukluğu…

Başka hiçbir özelliği ile öne çıkamıyor…

Bu noktada es geçtiği bir oyuncu olduğunu düşünüyorum…

Ersan Gülüm…

Hiç hafife alınmayacak bir oyuncu…

Top tekniği çok iyi, hava toplarında rakiplerine büyük üstünlük sağlıyor, tatlı sert futbolu ve oyun görüşü inanılmaz…

Topla birlikte hücuma çıkabilecek yetenekte…

Sakatlanmadan önce Schuster’in bankosu olan Sivok’la birçok özelliği aynı…

Tek fark tecrübe…

O eksikliğini de haliyle oynayarak atlatacak…

Avustralya patentli Ersan, aldığı alt yapı eğitimiyle gelişime çok açık…

Zapo ve sistem kurbanı olan Ferrari yerine Beşiktaş’ın savunmasında O oynamalı…

Uzun vadeli bakılırsa Zapo’nun verimliliğinin artması çok zor görünüyor…

Geleceği parlak bir oyuncuyu Zapo yerine tercih etmek daha mantıklı…

Hücum meleğinin hücumda yaptığı güzel işlerin gölgede kalmaması için Toraman – Gülüm ikilisinin şart olduğunu düşünüyorum…

##

Son gün kadroya dahil edilen Fatih Tekke’nin yaşını tartışmak biraz futbol ulemalığıdır…

Bölgedeki rekabetin artması, puan tablosuna yansıyacaktır…

Durumu görmezden gelmek kriz yaratmak isteyenlerin işi…

Ayrıca Bobo’nun biraz kulağının çekilmesi gerekiyordu…

Schuster, Bobo’yu dinlendirmeyi düşünüyorsa bu işte bir terslik var demektir…

Bobo 25 yaşında genç bir futbolcu ama genç olmasına rağmen ‘geç’ form tutuyor…

Nobre’nin de attığı iki gol bölgeyi biraz alevlendirdi…

Tribün jargonuyla aranan: golcü bulundu…

Artık formayı kapmak kolay değil…

Kimse merak etmesin kazanan Beşiktaş olacaktır…