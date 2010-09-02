SAVUNMAâ€¦

Sivokâ€™un sakatlanmasÄ±yla planlar alt Ã¼st olmuÅŸtuâ€¦Â Â Â Â

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Schusterâ€™in kurguladÄ±ÄŸÄ± sisteme en uygun isim Sivokâ€™tuâ€¦

YanÄ±nda da bir Toraman eÅŸleÅŸmemesi savunmayÄ± tadÄ±ndan yenmez hale getirecektiâ€¦

Bir aylÄ±k dÃ¶nem iÃ§inde iki oyuncunun da arka arkaya yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±klar neler olabileceklere iÅŸaret gibiydiâ€¦

Oynanan tÃ¼m maÃ§larda rakibe verilen sayÄ±sÄ±z gol fÄ±rsatÄ±na set Ã§eken Hakan ve Cenk yÄ±ldÄ±z olarak parlasa da bÃ¶lgenin eksiklikleri Ã¶zellikle Ã¼st dÃ¼zey maÃ§larda sorun Ã§Ä±kartabilecek cinstenâ€¦

Zapo ve Ferrari birbirinden zÄ±t kutuplarda oyuncularâ€¦

Zapo, sÃ¼ratli, zaman zaman hÃ¼cuma destek olabilen ve savunmayÄ± Ã¶ne taÅŸÄ±yabilen tipte bir oyuncuâ€¦

Tam Schusterâ€™in istediÄŸi tarzda, ama iÅŸin kÃ¶tÃ¼ tarafÄ± Zapo, BeÅŸiktaÅŸâ€™ta oynayabilecek yeterliliÄŸe sahip deÄŸilâ€¦

Her zaman istenileni verebilmesi Ã§ok zorâ€¦

Hata yapma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± yÃ¼ksek!

Ferrari ise tipik bir Ä°talyan, ceza sahasÄ± Ã¼stÃ¼nde kurulabilecek savunmada her mÃ¼dahalesi yerinde olur. Pozisyon dahi vermeyebilirâ€¦

Mustafa Denizliâ€™nin sisteminde bu nedenden Ã¶tÃ¼rÃ¼ hep kilit rol oynadÄ±â€¦

Ama Schuster savunmayÄ± orta alana Ã§ektiÄŸi iÃ§in arkasÄ±na atÄ±lan her top bÃ¼yÃ¼k tehlike yaratÄ±yorâ€¦

SÃ¼ratli deÄŸil, arkasÄ±nda geniÅŸ alan bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in zamanlama hatalarÄ± yapÄ±yorâ€¦

Ä°stanbul Belediye maÃ§Ä±nda yaptÄ±ÄŸÄ± hatalarÄ±n kaynaÄŸÄ±nda da Schusterâ€™in sistemine uyumsuzluk yatÄ±yorâ€¦

Zapo ve Ferrari ikilisinin tek ortak Ã¶zelliÄŸi; top kullanma yetenekleri Ã§ok zayÄ±fâ€¦

BÃ¼yÃ¼k bir olumsuzlukâ€¦

Oyunu savunmadan kurmayÄ± planlayan bir takÄ±m iÃ§in kabul edilemez bir durumâ€¦

Eldeki diÄŸer oyunculardan Ä°brahim Toraman bÃ¶lgenin ÅŸuanda bankosuâ€¦

YanÄ±na koyulacak futbolcunun Toramanâ€™Ä±n tamamlayÄ±cÄ±sÄ± olmasÄ± gerekiyorâ€¦

Ä°brahim canla baÅŸla mÃ¼cadele etmesine raÄŸmen eksikleri varâ€¦

Hava toplarÄ±na hakim ama yerden mÃ¼dahalelerde geÃ§ kalÄ±yorâ€¦

Ã‡abuk deÄŸil, aÄŸÄ±r kalÄ±yorâ€¦

KarabÃ¼kâ€™te tam anlamÄ±yla hazÄ±r deÄŸildi. Fakat, Emenikeâ€™nin tur bindirmelerini es geÃ§memek gerekiyorâ€¦

BÃ¼yÃ¼k oranda Schusterâ€™in planlamasÄ±nda KarabÃ¼kâ€™te de birlikte oynattÄ±ÄŸÄ± Zapo ve Ä°brahim Toraman varâ€¦

Zapoâ€™yu oynatma nedeni Ã§ok basit. Ã‡abukluÄŸuâ€¦

BaÅŸka hiÃ§bir Ã¶zelliÄŸi ile Ã¶ne Ã§Ä±kamÄ±yorâ€¦

Bu noktada es geÃ§tiÄŸi bir oyuncu olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorumâ€¦

Ersan GÃ¼lÃ¼mâ€¦

HiÃ§ hafife alÄ±nmayacak bir oyuncuâ€¦

Top tekniÄŸi Ã§ok iyi, hava toplarÄ±nda rakiplerine bÃ¼yÃ¼k Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸlÄ±yor, tatlÄ± sert futbolu ve oyun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ inanÄ±lmazâ€¦

Topla birlikte hÃ¼cuma Ã§Ä±kabilecek yetenekteâ€¦

Sakatlanmadan Ã¶nce Schusterâ€™in bankosu olan Sivokâ€™la birÃ§ok Ã¶zelliÄŸi aynÄ±â€¦

Tek fark tecrÃ¼beâ€¦

O eksikliÄŸini de haliyle oynayarak atlatacakâ€¦

Avustralya patentli Ersan, aldÄ±ÄŸÄ± alt yapÄ± eÄŸitimiyle geliÅŸime Ã§ok aÃ§Ä±kâ€¦

Zapo ve sistem kurbanÄ± olan Ferrari yerine BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n savunmasÄ±nda O oynamalÄ±â€¦

Uzun vadeli bakÄ±lÄ±rsa Zapoâ€™nun verimliliÄŸinin artmasÄ± Ã§ok zor gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorâ€¦

GeleceÄŸi parlak bir oyuncuyu Zapo yerine tercih etmek daha mantÄ±klÄ±â€¦

HÃ¼cum meleÄŸinin hÃ¼cumda yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¼zel iÅŸlerin gÃ¶lgede kalmamasÄ± iÃ§in Toraman â€“ GÃ¼lÃ¼m ikilisinin ÅŸart olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorumâ€¦

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Son gÃ¼n kadroya dahil edilen Fatih Tekkeâ€™nin yaÅŸÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸmak biraz futbol ulemalÄ±ÄŸÄ±dÄ±râ€¦

BÃ¶lgedeki rekabetin artmasÄ±, puan tablosuna yansÄ±yacaktÄ±râ€¦

Durumu gÃ¶rmezden gelmek kriz yaratmak isteyenlerin iÅŸiâ€¦

AyrÄ±ca Boboâ€™nun biraz kulaÄŸÄ±nÄ±n Ã§ekilmesi gerekiyorduâ€¦

Schuster, Boboâ€™yu dinlendirmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsa bu iÅŸte bir terslik var demektirâ€¦

Bobo 25 yaÅŸÄ±nda genÃ§ bir futbolcu ama genÃ§ olmasÄ±na raÄŸmen â€˜geÃ§â€™ form tutuyorâ€¦

Nobreâ€™nin de attÄ±ÄŸÄ± iki gol bÃ¶lgeyi biraz alevlendirdiâ€¦

TribÃ¼n jargonuyla aranan: golcÃ¼ bulunduâ€¦

ArtÄ±k formayÄ± kapmak kolay deÄŸilâ€¦

Kimse merak etmesin kazanan BeÅŸiktaÅŸ olacaktÄ±râ€¦