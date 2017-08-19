Hücrenin son halkası Younes

İSPANYA’nın özerk bölgesi Katalonya’nın başkenti Barcelona ve turistik bölgesi Cambrils’de perşembe akşamı ve gecesi düzenlenen terör örgütü DEAŞ’ın üstlendiği iki saldırının ardından İspanyol polisi, yeni bir ismin üzerine yoğunlaştı. Polis yetkilileri, saldırılarla ilgili olarak 22 yaşındaki Faslı Younes Abouyaaqoub’u (Yunus Ebuyakup) aradıklarını açıkladı. İspanyol polisi şimdiye kadar 5 saldırganı, Cambrils’deki terör eyleminde öldürdü, 4 şüpheliyi yakaladı. Bunların dışında 3 kişilik bir şüpheli listesi var. Saldırılar öncesi bomba hazırlığı yapılırken havaya uçan Alcanar kentindeki evin enkazında bulunan cesetlerin bu listedeki 3 kişiden ikisine ait olduğu düşünülüyor.

SALDIRGAN O MU

Polise göre hücreden geriye tek kalan isim kaçak durumdaki Younes Abouyaaqoub. İspanya basını, Barcelona’da halkı minibüsle ezen kişinin de daha önce sanıldığı Moussa Oukabir (18) değil Younes Abouyaaqoub olduğunu iddia etti. Hücrenin lideri olduğu ileri sürülen Abouyaaqoub’un saldırıyı gerçekleştirdikten sonra bir aracı sürücüsüyle birlikte gasp ettiği ve daha sonra sürücüyü öldürdüğü de ileri sürülüyor. Polis, Barcelona kent merkezinden yaklaşık 3 km uzaklıkta bir otomobilin içinde bıçaklanmış halde bulunan İspanyol bir adamın cesedinin, saldırıyla bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

İMAMIN EVİ BASILDI

Ripoll’de de bir imamın evi basıldı. İmamın kimliği açıklanmadı. Bomba hazırlığı sırasında ölenlerden birinin imam olabileceği iddiaları da var. Saldırıya dahil olduğu düşünülen kişilerin hiçbirinin aşırılıkçı ya da terör bağlantılı faaliyetlerle bağlantısını gösteren suç kaydı yok.